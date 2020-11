MP: घर को प्यारे मियां ने बना रखा था डांस बांस, चलाता था जिस्मफरोशी का धंधा! निगम ने ढहाया अवैध निर्माण

नाबालिग लड़कियों से जिस्मफरोशी का धंधा करने वाले प्यारे मियां के एक मकान को इंदौर नगर निगम ने द्वास्त कर दिया है। यौन शोषण के अलग-अलग मामलों में प्यारे मियां इस वक्त न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं। इंदौर नगर निगम, पुलिस और प्रशासन ने राम नगर स्थित प्यारे मियां के आलीशान मकान के अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। प्यारे मियां ने भूतल पर अवैध रूप से दुकानें बना रखी थीं। पहली मंजिल पर अतिक्रमित बालकनी और दूसरी मंजिल पर बने कमरों को तोड़ा गया।

प्रशासन द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान पता चला कि तीन मंजिला मकान की छत पर पेंट हाउस था, जहां अलीशान बीयर बार था। बार में विदेशी शराब की बोतलों के अलावा तलवार और कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी मिली हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक प्यारे मियां का मकान नक्शे के विपरीत निर्माण किया गया था, जिसे तोड़ने का काम इंदौर नगर निगम का दस्ता कर रहा है। इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के भवन निरीक्षक नागेंद्र सिंह भदौरिया ने संवाददाताओं को बताया कि अवैध रूप से निर्मित 2 मंजिल, बालकनी और पीछे का क्षेत्र आज ढहा दिया गया है।

#WATCH Madhya Pradesh: Municipal Corporation demolishes illegal construction at Indore premises of Pyare Miyan, who was arrested in July for running a sex racket.

“Illegally constructed 2nd floor, balcony & back area was demolished today,” says Zonal Officer Nagendra S Bhadoria pic.twitter.com/IWbf18y4h9

