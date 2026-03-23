MP News: मध्य प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में आंतरिक कलह अब सार्वजनिक हो गई है। राज्य की लहार विधानसभा सीट से विधायक अंबरीश शर्मा ने अधिकारियों पर निष्क्रियता, पक्षपात और खुद उनके निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी ही सरकार की आलोचना की है।

बीजेपी विधायक अंबरीश शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिया। पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया है कि संगठन ने इस घटनाक्रम पर संज्ञान लिया है और राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा की जा सकती है।

बीजेपी विधायक ने खोला मोर्चा

दरअसल, यह घटना मध्य प्रदेश में भाजपा के कुछ विधायकों के बीच असंतोष के एक व्यापक पैटर्न को दर्शाती है, जिन्होंने हाल के महीनों में नौकरशाही के कामकाज और जवाबदेही की कमी पर सार्वजनिक रूप से चिंता जताई है। अधिकारियों और व्यवस्था दोनों के खिलाफ अंबरीश शर्मा की तीखी टिप्पणियों और उनकी सख्त भाषा ने इस विवाद को काफी बढ़ा दिया है।

एक जनसभा को संबोधित करते हुए और बाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान अंबरीश शर्मा ने लहार क्षेत्र की लगातार हो रही उपेक्षा पर गहरी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारे अपने मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी को हमारे साथ 230 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। लहार क्षेत्र की जनता और विधायक दोनों खुद को असहाय और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

जनता और विधायक अनाथ – बीजेपी विधायक

उन्होंने मतदाताओं और उनके प्रतिनिधि दोनों में छोड़ दिए जाने की भावना व्यक्त की। अंबरीश शर्मा ने कहा कि जनता और विधायक अब अनाथ हैं। दोनों ही भगवान और पार्टी के भरोसे हैं। जो विभाजन अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में देखा गया है, वह लहार में नहीं हो सकता। मेरा अनुरोध है कि लहार विधानसभा क्षेत्र के साथ अन्याय न किया जाए। हम पार्टी के सिपाही हैं। हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे।

विधायक का गुस्सा मुख्य रूप से स्थानीय अधिकारियों पर था, जिन पर उन्होंने बार-बार शिकायतों के बावजूद अवैध अतिक्रमणों और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

प्रशासनिक उदासीनता का उठाया मुद्दा

बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली व्यक्तियों को संरक्षण दिया जा रहा है जबकि कार्रवाई में या तो देरी की जा रही है या पूरी तरह से बचा जा रहा है। उन्होंने दलित समुदायों के सामने आने वाली कथित बाधाओं पर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण ऐसे मुद्दे बने हुए हैं।

अपने हमले को और तेज करते हुए अंबरीश शर्मा ने अधिकारियों को एक विवादास्पद चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी समझने की भूल न करें। मैं एक संस्कारी पार्टी का संस्कारी विधायक हूं… तुम लोग तो एक फूंक के भी नहीं हो, फूंकेंगे तो पाकिस्तान में जाके गिरोगे

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए हुमायूँ कबीर ने अपनी पार्टी के 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हुमायूँ कबीर खुद दो सीटों- रेजीनगर और नौदा विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) ने ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर विधानसभा से पूनम बेगम को प्रत्याशी बनाया है। यहां बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। इसके अलावा AJUP ने बेहरामपुर विधानसभा सीट पर आसिफ इकबाल को प्रत्याशी बनाया है। पढ़िए पूरी खबर…