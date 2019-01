मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने एक विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कहते नजर आ रहे हैं कि जो अफसर या कर्मचारी काम नहीं करेगा, उसे लात मारकर बाहर कर देंगे। बता दें कि सिसोदिया गुना जिले के बमोरी से विधायक हैं। वायरल हो रहा वीडियो 31 दिसंबर का गुना जिले का बताया जा रहा है।

बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंत्रिमंडल में महेंद्र सिंह सिसोदिया कैबिनेट मंत्री है। सरकार ने उन्हें श्रम विभाग का मंत्री बनाया है। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को वह अपने विधानसभा के हिनौतिया गांव में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। जहां कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके काम पूरे होंगे। कुछ लोगों ने जब मंत्री से अफसरों की शिकायत की तो उन्होंने कहा, ‘कैबिनेट मंत्री मैं नहीं बना हूं, यहां का एक-एक व्यक्ति बना है। दूसरी बात किसी भी अधिकारी को फोन करो। अगर काम नहीं करता तो मुझे बताओ। मैंने मीटिंग में कह दिया है कि मेरा एक-एक कार्यकर्ता मेरा मंत्री है। जो फोन करे उसका पालन होना चाहिए। जो कर्मचारी अधिकारी पालन नहीं करेगा उसे लात मारकर बाहर कर दिया जाएगा।’

Madhya Pradesh Minister Mahendra Singh Sisodia during his interaction with party workers in Guna: Jo karamchari, adhikari paalan nahi karega, usko laat deke bahar kardiya jayega. (31.12.2018) pic.twitter.com/598ps2uuNL

