भोपाल: सनकी आशिक ने 20 घंटे से लड़की को बना रखा था बंधक, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद छुड़ाया

आखिरकार 20 घंटों की मशक्कत के बाद मध्य प्रदेश पुलिस एक सनकी आशिक के चंगुल से एक युवती को छुड़ाने में कामयाब हुई। भोपाल के बाहरी इलाके मिसरोद स्थित एक अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल पर अलीगढ़ के रहने वाले रोहित कुमार सिंह नाम के आरोपी ने युवती को बंधक बना लिया था। पुलिस ने मीडिया से कहा, ”हमने युवती को बचा लिया है, उसकी हालत स्थिर है, उसे चिकित्सकीय इलाज के लिए भेजा गया है। जिस आदमी ने उसे बंधक बनाया था उसे भी इलाज के लिए भेजा गया है।” पीड़िता कथित तौर पर मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ी बताई जाती है। पुलिस उसे छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही थी। आरोपी ने पुलिस को बीच में आने पर धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दावा किया था कि वह लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। पुलिस ने यह भी बताया था कि आरोपी ने एक स्टांप पेपर और मोबाइल चार्जर मांगा था लेकिन जब पुलिस ने दखल देने की कोशिश की तो वह धमकी देने लगा था। पुलिस ने लड़की को देखे जाने की बात कही थी और कहा था कि वह खून से लथपथ थी।

We have rescued the girl, her condition is stable, she has been sent for medical treatment. The man (who held her hostage) has also been sent for medical treatment: Police on girl held hostage by a man at her house in Madhya Pradesh's Bhopal pic.twitter.com/VyrH0svqWZ

— ANI (@ANI) July 13, 2018