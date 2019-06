मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां कुछ लोगों ने एक युवक की पहले तो पिटाई की फिर इसके बाद उससे जूतों पर नाक रगड़वाया। यही नहीं इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से पीड़ित युवक गायब है। फिलहाल मामले में पुलिस ने कहा कि हम वीडियो के आधार पर दोषियों की तलाश कर रहे हैं।

क्या है पूरा मामला: बताया जा रहा है कि मंदसौर में एक शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में मामूली बात पर कहासुनी के बाद बवाल हो गया। जिसके बाद एक युवक को भीड़ ने घेर लिया और कथित तौर पर उसकी जमकर पिटाई की। यही नहीं इनमें से कुछ लोगों ने युवक को जूते पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया। इस घटना के बाद से ही पीड़ित का कुछ पता नहीं चल सका है। इस घटना के वायरल होते वीडियो में लोग पीड़ित युवक से जूते पर नाक रखकर रगड़वाते हुए नजर आ रहे हैं।

#WATCH Madhya Pradesh: Man forced to rub nose on shoes of people who allegedly beat him after an argument broke out between them during a marriage ceremony, in Mandsaur on 16 June. The victim has been missing since the incident. pic.twitter.com/1pOYZ6J2D3

— ANI (@ANI) June 22, 2019