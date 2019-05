मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार किसानों की लोन माफी योजना को अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखा रही है। लेकिन शनिवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ही एक किसान ने इस कर्जमाफी की पोल खोल दी। किसान ने कांग्रेस नेता के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि नेताओं द्वारा उस किसान को चुप करा दिया गया। खबर के अनुसार, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि गुना लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं, चुनाव प्रचार के लिए करोद गांव में पहुंचे थे। कांग्रेस नेता मंच पर उनकी सरकार की किसान माफी योजना को बतौर उपलब्धि पेश कर रहे थे।

इसी बीच एक किसान उठा और उसने कांग्रेस सरकार की किसान कर्जमाफी योजना को झूठा करार देते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसे शांत कराने की कोशिश की और उसे सभा स्थल से हटाने का भी प्रयास किया। लेकिन किसान डटा रहा और सरकार के किसानों के 2 लाख रुपए तक की कर्जमाफी के दावे को खोखला करार दिया। इसके बाद किसान नहीं माना तो उसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास ले जाया गया। इस पर सिंधिया ने भी उसे शांत रहने की नसीहत दी और पीछे जाने को कहा। सिंधिया ने कहा कि जब उसे बोलने का मौका दिया जाएगा, तब वह बोले, तब तक चुप रहे।

Farmer confronts Congress’ Jyotiraditya Scindia on farm loan waiver issue. Farmer claims that the 2 lakh loan waiver promise was a farce.@govindtimes with the details. | #May23WithTimesNow pic.twitter.com/0EL8ZHa3gh

— TIMES NOW (@TimesNow) May 11, 2019