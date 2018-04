इंदौर: 8 महीने की बच्ची की रेप के बाद हत्या, वकीलों का फैसला- नहीं लड़ेंगे रेप के किसी आरोपी का मुकदमा

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक साल से भी कम उम्र की बच्ची के साथ रेप और हत्या की मामले में बार एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला किया है। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक इंदौर बार एसोसिएशन ने रेप के किसी आरोपी का मुकदमा नहीं लड़ने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बार एसोसिएशन ने पीड़िता के परिवार के प्रति सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त करने के लिए ऐसा कदम उठाया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश पांडेय ने एक समाचार चैनल से बात करते हुए कहा था आरोपी को एक महीने के भीतर फांसी की सजा दिलाने के लिए पीड़िता के परिवार को मुफ्त में न्यायिक सेवाएं दी जाएंगी। मध्यप्रदेश के रजवाड़ा इलाके में कथित तौर पर 8 महीने की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार (20 अप्रैल) को इंदौर में एक इमारत के भू-तल से बच्ची का शव बरामद हुआ था। पीड़िता के माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता के चाचा को ही गिरफ्तार कर लिया था।

Indore rape and murder case of a girl under one year of age: Indore Bar Association decides to not represent any rape accused. #MadhyaPradesh

