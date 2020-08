मध्यप्रदेश में बारिश और बाढ़ से राज्य के कई इलाके प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 394 से ज्यादा गांवों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। भारी बारिश के चलते शाजापुर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है।

वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिये बाढ़ प्रभावित लोगों को निकाला। एयरफोर्स की टीम ने छिंदवाड़ा में महिला के कमर में रस्सी बांध कर निकाला। महत्वपूर्ण बात यह रही कि महिला के गोद में बच्चा भी था। इस दौरान एयरफोर्स टीम के दो सदस्य बाहर की तरफ लटके हुए थे। जबकि शेष सदस्य अंदर से इस बचाव कार्य को पूरा करने में सहयोग कर रहे थे। एयरफोर्स की टीम में बड़ी ही सावधानीपूर्वक और कुशलता से इस मिशन को अंजाम दिया।

इसके अलावा टीम ने बुजुर्गों को भी सीहोर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालने में मदद की। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने सीहोर के सोमलवाड़ा से करीब दर्जन भर लोगों को एयरलिफ्ट किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के होशंगाबाद और अन्य जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। चौहान ने कहा कि आज सवेरे मैंने प्रधानमंत्री जी को बाढ़ की स्थिति की पूरी जानकारी दी। हमने रात भर रेस्क्यु ऑपरेशन जारी रखे। नरेला गांव में फंसे सीहोर जिले के पांचों लोगों को रात ढाई बजे सुरक्षित निकाला गया।

#WATCH Madhya Pradesh: Indian Air Force airlifted and rescued villagers stranded in flood-affected areas of Chhindwara. (29.08.2020) pic.twitter.com/rfObwZdQS0

— ANI (@ANI) August 30, 2020