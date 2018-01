मध्‍य प्रदेश के गृह मंत्री ने लोगों को ‘पद्मावत’ का गाना बजाने वालों के खि‍लाफ पुलि‍स में शि‍कायत देने को कहा है। उन्‍होंने कहा कि‍ राज्‍य में फि‍ल्‍म को पहले ही प्रति‍बंधि‍त कि‍या जा चुका है। यहां तक कि‍ ‘पद्मावत’ के गानों को भी नहीं बजाया जा सकता है। ऐसा होने पर पुलि‍स को इसके बारे में बताइए, इसे अपने हाथ में मत लीजि‍ए। पुलि‍स ऐसे लोगों के खि‍लाफ कार्रवाई करेगी। मध्‍य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का यह बयान उस घटना के बाद सामने आया है, जि‍समें जावरा (रतलाम) के एक स्‍कूल में छात्रों द्वारा फि‍ल्‍म के एक गाने ‘घूमर’ पर कार्यक्रम पेश कि‍या जा रहा था। इससे गुस्‍साए करणी सेना के लोगों ने स्‍कूल में घुसकर तोड़फोड़ की थी। करणी सेना शुरुआत से ही ‘पद्मावत’ फि‍ल्‍म का वि‍रोध कर रही है। बता दें कि‍ संजय लीला भंसाली की इस फि‍ल्‍म पर कई राज्‍यों में प्रति‍बंध लगा दि‍या गया है। मध्‍य प्रदेश के अलावा हरि‍याणा, राजस्‍थान और गुजरात जैसे राज्‍यों में भी फि‍ल्‍म के वि‍रोध को देखते इसके प्रदर्शन पर रोक लगाई जा चुकी है।

MP govt banned #Padmaavat, people shouldn't even play songs of it. If someone plays a banned song, it must be reported to police & not take matter in your own hands. Action to be taken against culprits: MP HM on school vandalised in Jaora after students performed on song Ghoomar pic.twitter.com/47LJAfVfC7

— ANI (@ANI) January 17, 2018