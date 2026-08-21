Madhya Pradesh Ka Mausam: मध्य प्रदेश में मानसून चरम पर है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मजबूत मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में तेज बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। नर्मदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। मंडला में नर्मदा खतरे के निशान के करीब बह रही है, जबकि चित्रकूट में मंदाकिनी का पानी बाजार तक पहुंच गया है। शुक्रवार को भी मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में चार से आठ इंच तक बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के कारण चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में पानी बाजार तक पहुंचने लगा और सड़कों पर नाव चलानी पड़ी। गुप्त गोदावरी की दोनों गुफाएं भी बंद कर दी गई है, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है।

मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और छोटा पुल पानी में डूब गया है। इसके अलावा डिंडोरी में खरमेर नदी और मऊगंज में अष्टभुजा नदी भी उफान पर पहुंच गई है। खजुराहो में रनेह जलप्रपात तेज बहाव के साथ बह रहा है।

मध्य प्रदेश के सीधी और कटनी में भारी बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। सतना जिले में भी हालत बद से बदतर हो रहे हैं। केवल ग्रामीण इलाकों में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र में भी बारिश का प्रकोप देखा जा रहा है।

कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित

भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों के स्कूलों को शुक्रवार और शनिवार को बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में गुरुवार से शनिवार तक स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी कर दी गई। जबकि रीवा और पन्ना में शुक्रवार और शनिवार को स्कूल-कॉलेज बंद रखने की घोषणा की गई है। सतना में भी पांचवी तक के स्कूल शुक्रवार और शनिवार को बंद कर दिए गए हैं।

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