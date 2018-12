पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लिखी किताब पर बनी फिल्म The Accidental Prime Minister को मध्य प्रदेश में बैन किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार इस फिल्म के राज्य में रिलीज पर रोक लगा सकती है। बता दें कि फिल्म के कंटेंट को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने फिलहाल फिल्म को बैन करने का फैसला नहीं किया है।

ट्रेलर लॉन्च होने के बाद ही बवाल : गुरुवार को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था। इस फिल्म में एक्टर अनुपम खेर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म पूर्व पीएम के मीडिया एडवाइजर की इसी नाम की किताब पर बनी है। किताब के लेखक संजय बारू का रोल अक्षय खन्ना कर रहे हैं। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस की ओर से पहले भी फिल्म को लेकर आपत्ति जताई गई है। उनका दावा है कि पहले फिल्म उन्हें दिखाई जाए, कुछ आपत्तिजनक नहीं होगा तो ही उसे रिलीज किया जाएगा।

This is incorrect. M.P Govt has taken no such decision.

Fake propaganda by BJP won’t desist us from questioning the Modi Govt on-

Rural Distress,

Unemployment,

Demo Disaster,

Flawed GST,

Failed Modinomics,

All pervading Corruption!

Nation wants Governance, not diversion! https://t.co/ArKOALpS09

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) December 28, 2018