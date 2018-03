बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में भूख के कारण एक दो साल की बच्ची की मौत पर राज्य के एक मंत्री ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज के युग में किसी की भूख से मौत नहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री ओपी. धुर्वे ने कहा, ‘राशन की कोई कमी नहीं है। कोई भीख मांगता है तो दे देते हैं। हिंदुस्तान के लोगों में इतना तो रहम है। मैं मान ही नहीं सकता हूं…आज के युग में किसी की भूख से मौत हो ही नहीं सकती है।’ बता दें कि राज्य के भिंड जिले में एक दो साल की बच्ची ने भूख से तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया था। इस मामले के मीडिया में आने के बाद मंत्री का यह बयान सामने आया है।

बच्ची के पिता मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्हें काम से हटा दिया गया था। मजदूरी नहीं मिलने के कारण वह राशन खरीदने में असमर्थ थे, जिसके कारण बच्ची को दो दिन से खाना नहीं मिला था। आखिरकार भूख से उसकी मौत हो गई। इससे पहले, जिला प्रशासन को जब एक परिवार के भूखे होने की खबर मिली तो आनन-फानन में पहुंचे एसडीएम ने परिवार को दस हजार रुपये की आर्थिक मदद दी और खाने की व्यवस्था कराई थी। लेकिन, दो दिन से भूखी बुखार से तड़प रही बच्ची ने दम तोड़ दिया था।

