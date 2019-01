मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक इस आग में चार लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैक्ट्री स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नता महेन्द्र चौरड़िया की है। बता दें कि फैक्ट्री में करीब 200 लोग काम करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि घटना के वक्त फैक्ट्री में करीब 50 लोग मौजूद थे। वहीं राहत कार्य जारी है।

कहां है फैक्ट्री: फैक्ट्री मंदसौर के मुल्तानपुरा में है। वहीं अभी तक आग लगने का कारण साफ पता नहीं लग पाया है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि आग फैक्ट्री में कोई ब्लास्ट हुआ जिसके बाद आग लग गई। आग इतनी भीषण है कि इसकी लपटें और काला धुआं दूर तक फैला है।

स्थानीय लोगों का क्या है कहना: हादसे के वक्त इलाके में मौजूद अनवर नाम के एक शख्स का कहना है कि फैक्ट्री से धुआं निकलता देख वो फौरन वहां पहुंचे लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वहीं साथ ही स्थानीय लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो पाया कि 4 मजदूर बुरी तरह से झुलसे हैं। जिसके बाद डायल 100 को कॉल करके श्रमिकों को अस्पताल रवाना करवाया गया। वहीं उनका कहना रहा कि कुछ को बचा लिया गया है जबकि 4-5 लोगों के मरने की आशंका है। ऐसे में राहत कार्य जारी है।

Madhya Pradesh: Fire breaks out at a tyre factory in Mandsaur pic.twitter.com/0zNjPgNWtj

— ANI (@ANI) January 20, 2019