मध्य प्रदेश के गुना जिले की नानखेड़ी कृषि उपज मंडी में मंगलवार सुबह बाजार निरीक्षक से जुड़े विवाद के बाद मंडी नीलामी प्रक्रिया रुक गई। किसानों का आरोप है कि नीलामी के दौरान ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक राजकुमार शर्मा अत्यधिक नशे में थे और उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया। विवाद तब शुरू हुआ जब एक किसान के धनिये की बोली 5,700 रुपये प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर लगी लेकिन निरीक्षक ने कथित तौर पर रसीद पर 5,400 रुपये दर्ज किए।

किसान ने जब 300 रुपये के अंतर का विरोध किया तो माहौल गरमा गया। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि निरीक्षक ने दुर्व्यवहार किया, जिससे व्यापारी भी नाराज हो गए। विरोध में, व्यापारियों ने बोली लगाना पूरी तरह बंद कर दिया और मंडी में खरीदारी रोक दी।

‘कृपया मेरी फसल खरीद लीजिए, मेरी बेटी की शादी कल है’

कई किसानों के लिए नीलामी का रुक जाना बड़ी दिक्कत पैदा कर गया। चहल-पहल भरी नानखेड़ी कृषि उपज मंडी के बीचोंबीच चिलचिलाती धूप में ताजे कटे हुए धनिये और सरसों के बोरे पड़े थे और एक किसान हाथ जोड़े और आंखों में आंसू लिए खड़ा था। उसने विनती की, “कृपया मेरी फसल खरीद लीजिए, मेरी बेटी की शादी कल है।”

श्रीपुरचक गांव का यह किसान अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने की उम्मीद में अपनी धनिया की फसल लेकर आया था। मंडी प्रांगण में हाथ जोड़कर खड़े होकर रोते हुए अधिकारियों और व्यापारियों से विनती की, “मेरी बेटी की शादी कल है। मुझे टीका लगाने की रस्म के लिए पैसों की जरूरत है अगर मेरी फसल आज नहीं बिकी तो शादी बर्बाद हो जाएगी।” किसी ने भी उसके आंसू पोंछने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया। मंडी घंटों तक बंद रही।

किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरे

हालात से नाराज होकर किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरे। दर्जनों किसानों ने एबी रोड नेशनल हाइवे को ब्लॉक कर दिया जिससे यातायात ठप हो गया। इसके बाद छावनी थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को सड़क खाली करने के लिए राजी किया। इसके चलते लगभग आधे घंटे तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। किसानों ने कहा कि मंडी बंद होने से वे हताश हैं।

वहीं, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए रोते हुए किसान की तस्वीर बेहद परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा, “कल उनकी बेटी की शादी है और किसान अधिकारियों से अपना अनाज खरीदने की गुहार लगा रहा है। इस देश के अन्नदाता को अपमानित किया जा रहा है।” उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जयवर्धन ने चेतावनी दी कि अगर इस तरह का अन्याय जारी रहा तो कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी।

हंगामे के बाद मंडी सचिव आरपी सिंह ने स्वीकार किया कि विवाद इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा की हरकतों के कारण उत्पन्न हुआ था। उन्होंने कहा कि शिकायतें मिली हैं कि इंस्पेक्टर नशे में थे, उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। मंडी सचिव ने कहा, “राजकुमार शर्मा प्रभारी बाजार निरीक्षक हैं। हम मामले की जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। हमारा प्रयास मंडी व्यवस्था में सुधार करना है ताकि किसानों को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।”

