मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ऋषि कुमार शुक्ला ने जजों को लेकर काफी चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आजकल जज अपने मन मुताबिक कानून की व्याख्या करने लगे हैं। ऋषि ने कहा, ‘आजकल जज अपने मन मुताबिक कानून की व्याख्या करने लगे हैं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘जजों के कामों में पूर्वाग्रह और पक्षधारिता आजकल सुनवाई के दौरान साफ दिखाई देने लगा है। यह देश के लिए काफी चुनौती पूर्म समय है।’ आमतौर पर ऋषि कुमार शुक्ला विवादों से दूर ही रहते हैं, लेकिन न्याय प्रक्रिया पर उनके द्वारा दिए गए इस बयान के बाद नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। इस बयान से उन्होंने सीधे तौर पर देश की न्याय व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एससी-एसटी वर्ग के प्रति संवेदनशीलता विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में ऋषि कुमार शुक्ला ने यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘हमने पढ़ा था कि कानून अंधा होता है और जजों को बिना किसी भेदभाव के कानून की मंशा के साथ काम करना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता।’

Judges have started interpreting laws according to their desire. Their biases and prejudices are sharply reflected in the legal procedure today. These are challenging times: Rishi Kumar Shukla, DGP #MadhyaPradesh pic.twitter.com/36OnTzTavS

