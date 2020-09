MP By-Elections: कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट जारी, देखें 15 सीटों पर कहां से उतारा कौन सा उम्मीदवार

मध्य प्रदेश में विधानसभा की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने 15 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिया है। उप चुनाव के लिए कांग्रेस की यह पहली सीट है। इनमें से 11 सीटें आरक्षित हैं। पार्टी अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को इन नामों को मंजूरी दी।

कहां से कौन उम्मीदवार: दिमानी सीट से रविंद्र सिंह तोमर, अंबाह सीट से सत्यप्रकाश शेकरवर, गोहद सीट से मेवाराम जाटव, ग्वालियर सीट से सुनील शर्मा, दबरा सीट से सुरेश राजे, भंदर सीट से फूल सिंह बरैया, करेरा सीट से प्रगीलाल जाटव, बमोसी सीट से कन्हैया लाल अग्रवाल, अशोक नगर सीट से आशा दोहरे, अनुपपूर सिंह से विश्वनाथ सिंह कुंजम, सांची सीट से मदनलाल चौधरी अहीवार, आगर सीट से विपिन वानखेड़े, हाटपिपलिया सीट से राजवीर सिंह बघेल, नेपानगर सीट से राम किशन पटेल और सनवर सीट से प्रेमचंद गुड्डु को कांग्रेस ने मैदान मेंं उतारा है।

