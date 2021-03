ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है और देखो… शिवराज सिंह चौहान का ‘पावरी’ अंदाज

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को एक अनोखे अंदाज में भूमाफियाओं पर हो रही कार्रवाई के बारे में लोगों को बताया। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की ‘पावरी गर्ल’ के अंदाज में शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में भूमाफिया को लेकर सरकार सख्त हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंच से कहा “ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है, और आप देखो मध्यप्रदेश से भूमाफिया भाग रहे हैं।” सीएम शिवराज का यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भूमाफिया के हौंसले बुलंद होंगे तो सरकार भी अपनी सख्ती बढ़ाएगी। इस दौरान उन्होंने ‘लव जिहाद’ पर भी निशान साधा। शिवराज ने कहा कि प्रदेश में प्यार तो चलेगा, लेकिन लव जिहाद नहीं चलेगा।

#WATCH | This is me, this is my government, this is my administrative team, and you see land mafias are running away: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan (09.03.2021) pic.twitter.com/FKWVGYTVbO

— ANI (@ANI) March 10, 2021