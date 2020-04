कोरोना संकट के बीच 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शिवराज सिंह चौहान अपना एक महीने का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। करीब एक महीने बाद चौहान ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, चौहान के नेतृत्व में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा समेत पांच लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री भी शामिल हैं।

मिश्रा के अलावा कमल पटेल, मीना सिंह, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में मंत्री समेत कई नेता मास्क पहने हुए भी नज़र आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत की गिनती पूर्व सांसद ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया के समर्थकों में होती है। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में आए सिंधिया का सरकार गठन में बड़ा रोल रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना के मद्देनजर मंत्रिमंडल ज्यादा बड़ा नहीं रखा गया है। शिवराज के साथ प्रदेश पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत भी चाहते थे कि छोटा मंत्रिमंडल बने जिससे कामकाज सुचारू रूप से चल सके।

Expansion of Madhya Pradesh cabinet, under Chief Minister Shivraj Singh Chouhan, to take place today at 12 PM. BJP’s Narottam Mishra, Kamal Patel, Meena Singh, Tulsi Silawat and Govind Singh Rajput to take oath as ministers. pic.twitter.com/KAksqFNNnT

