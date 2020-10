मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी दौरान उपचुनाव वाली सीटों में से एक डबरा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते हुए राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ भाजपा महिला उम्मीदवार इमरती देवी को ‘आइटम’ बता गए। कमलनाथ के बयान वाला एक वीडियो क्लिप भी सामने आया है।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कमलनाथ कह रहे हैं कि “सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के सीधे साधे व्यक्ति हैं। ये उसके जैसे नहीं हैं…क्या है उसका नाम? (इस दौरान लोगों की भीड़ चिलाती है इमरती देवी) मैं क्या उसका नाम लूं। आप तो उसे मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। ये क्या आइटम है।” वहीं कमलनाथ के इस बयान पर भाजपा ने उन्हें निशाने पर ले लिया है।

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो ट्वीट कर कमलनाथ को उनके इस बयान के लिए आड़े हाथों लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में लिखा कि “कमलनाथ जी! इमरती देवी उस गरीब किसान की बेटी का नाम है, जिसने गांव में मजदूरी करने से शुरुआत की और आज जनसेवक के रूप में राष्ट्रनिर्माण में सहयोग दे रही हैं। कांग्रेस ने मुझे भूखा-नंगा कहा और एक महिला के लिए आपने आइटम जैसे शब्द का उपयोग कर अपनी सामंतवादी सोच फिर उजागर कर दी। ”

#WATCH: Our candidate is not like her… what’s her name? (people shout Imarti Devi, who is former State Minister) You know her better and should have warned me earlier… ye kya item hai: Former Madhya Pradesh CM & Congress leader Kamal Nath pic.twitter.com/eW76f2z8gU

— ANI (@ANI) October 18, 2020