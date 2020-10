मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ डबरा सीट से भाजपा की उम्मीदवार इमरती देवी को आइटम कहकर विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा नेताओं ने कमलनाथ के बयान को महिलाओं का अपमान करार दिया है। वहीं गौरतलब है कि जिस वक्त कमलनाथ, डबरा में जनसभा को संबोधित करते हुए इमरती देवी को आइटम बता रहे थे, उस वक्त उनकी सरकार में मंत्री रहीं विजयलक्ष्मी साधो भी पास ही खड़ी थीं। जैसे ही कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहा तो विजयलक्ष्मी ठहाका मारकर हंसने लगीं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। विजयलक्ष्मी साधो मध्य प्रदेश की महेश्वर सीटे से विधायक हैं और राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। दलित वर्ग से आने वाली विजयलक्ष्मी साधो एक डॉक्टर भी हैं। साधो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ी हैं और राज्य में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिनी जाती हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री बनने से पहले दिग्विजय सिंह की सरकार में भी विजयलक्ष्मी साधो पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, पीडब्लूडी जैसे विभाग संभाल चुकी हैं। साधो पांच बार विधायक और एक बार लोकसभा के साथ ही राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं। साधो कमलनाथ के करीबी नेता मानी जाती हैं।

“Our candidate is not like her… what’s her name?”

(people shout Imarti Devi, Former Minister)

“You know her better & should have warned me earlier… Ye kya item hai!”

After Digvijaya Singh’s “Tunch maal” now Kamal Nath’s “kya item hai” jibe.

This is the Congress for you!!! pic.twitter.com/wSJ2MnZ2FO

