मध्य प्रदेश के इंदौर में जिस जर्जर इमारत को गिराने को लेकर विवाद हुआ था उसे आज नगर निगम द्वारा गिरा दिया गया है। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते इस इमारत के गिरने की आशंका को देखते हुए इसे गिराया गया है। यह पूरी कार्रवाई इंदौर नगर निगम द्वारा की गई है। गौरतलब है कि इसी इमारत को गिराने को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश ने नगर निगम के अधिकारी की बल्ले से पिटाई कर दी थी।

