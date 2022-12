Madhya Pradesh: ABVP में रहते राम दांगोरे ने पोती थी प्रोफेसर के चेहरे पर कालिख, 11 साल बाद एक साल की सजा, पंधाना हैं BJP विधायक

Madhya Pradesh: अदालत के फैसले पर भाजपा विधायक राम दांगोरे ने कहा कि वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। अदालत के फैसले के खिलाफ वो स्टे लेकर आएंगे।

Madhya Pradesh: BJP विधायक राम दांगोरे को एक साल की सजा हुई है(फोटो सोर्स: ट्विटर)।

