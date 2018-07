पश्चिम भारत के साथ मध्य भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से झमाझम बारिश हो रही है। इसके कारण देश के कई हिस्सों में गंभीर समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। खासकर शहरों में जलभराव की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आमलोगों की समस्याओं को कम करने के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जलभराव की समस्या सामने आई है। लेकिन, इसको लेकर भोपाल के मेयर ने विचित्र कदम उठाया। मेयर आलोक शर्मा भोपाल टॉकीज के पास पानी से लबालब भरी सड़क पर कुर्सी डालकर बैठ गए। उन्होंने वहीं से संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन कर कड़ी फटकार भी लगाई। मेयर आलोक शर्मा ने कहा, ‘मैं शहर के विभिन्न हिस्सों की मौजूदा स्थितियों का जायजा ले रहा हूं। सभी एजेंसियों को आपस में सामंजस्य बिठाते हुए काम करना चाहिए। मैंने कलेक्टर से भी बात की और उन्हें मौजूदा हालात से रूबरू होने को कहा, ताकि इस तरह की परिस्थितियों की पुनरावृत्ति न हो।’ बता दें कि मूसलाधार बारिश के कारण भोपाल के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। नालों की सफाई ठीक से न होने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इससे आमलोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

Bhopal Mayor Alok Sharma sits in the middle of a water-logged street, says, “I am taking stock of the situation in different parts of the city. All agencies should work in coordination. I also called the Collector to witness the current situation so that it is not repeated.” pic.twitter.com/lqSAQlqdJF

