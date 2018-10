एमपी: राहुल गांधी ने किए पीताम्बरा पीठ के दर्शन, देखें पूजा-अर्चना का वीडियो

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे की शुरुआत दतिया में पीताम्बरा पीठ के दर्शन और पूजा पाठ से की। चुनाव प्रचार अभियान समिति के समन्वयक मनीष राजपूत ने बताया कि राहुल सोमवार सुबह लगभग 11 बजे विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचे जहां कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह दतिया पहुंचे जहां उन्होंने पीतांबरा पीठ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। राहुल के साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ और प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। दोनों नेता ग्वालियर से हेलिकॉप्टर द्वारा दतिया पहुंचे।

तय कार्यक्रम के अनुसार, राहुल दतिया स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वह इसके बाद हेलिकॉप्टर से 2.30 बजे डबरा पहुंचेंगे जहां वह एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल वहां से ग्वालियर पहुंचकर सिंधिया राजघराने के माधव राव सिंधिया की समाधि पर श्रद्घांजलि अर्पित करेंगे और शाम 5.30 से 7.30 बजे तक ग्वालियर शहर में रोड शो करेंगे। उसके बाद फूल बाग मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे।

#MadhyaPradesh: Congress President Rahul Gandhi offers prayers at Peetambra Shaktipeeth in Datia. Congress leaders Jyotiraditya Scindia and Kamal Nath also present. pic.twitter.com/EPVuhmJw0i

— ANI (@ANI) October 15, 2018