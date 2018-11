मध्य प्रदेश के सतना जिले में बीरसिंहपुर के पास स्कूली वैन और बस के बीच हुई टक्कर में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। जिसमें 8 स्कूली बच्चे हैं और एक बस ड्राइवर है। इस हादसे में चार की हालत गंभीर है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को दो लाख तथा घायलों के परिजनों को 50 हजार की राहत राशि देने की घोषणा सतना कलेक्टर ने की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है।

पुलिस नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, सभापुर थाना क्षेत्र में बिरसिंहपुर गांव में गुरुवार की सुबह एक निजी स्कूल लकी कांवेंट की वैन और विपरीत दिशा से आ रही यात्री बस के बीच आमने-सामने से टक्कर हुई। इस हादसे के बाद बच्चों की चीत्कार गूंज गई। हादसे की सूचना मिलते ही कलेक्टर राहुल जैन, पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए।

Seven children and bus driver was killed after a bus met with an accident in Satna,earlier today. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/4xTyZJH74x

— ANI (@ANI) November 22, 2018