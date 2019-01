मध्य प्रदेश के एक घर में आज (बुधवार) एक ही कमरे में चार शिव मिले हैं। जिसकी वजह से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं चार शवों के साथ एक शख्स गंभीर हालत में मिला है। शख्स को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जहां उसका इलाज जारी है और डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है।

क्या है पूरा मामला: दरअसल रायसेन जिले के मंडीदीप में एक ही कमरे में चार शव जबकि एक शख्स गंभीर हालत में मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जबकि गंभीर हालत वाले शख्स को अस्पताल रवाना करवाया। जहां डॉक्टर्स ने शख्स को खतरे से बाहर बताया है।

Madhya Pradesh: 4 bodies & a man in critical condition were found in a home by police in Raisen. AP Singh, ASP Raisen says,”Man admitted to hospital & is out of danger. His wife, 12-day-old daughter, 11-year-old brother-in-law, & mother-in-law were declared dead. Probe underway.” pic.twitter.com/Uol0VqFoLW

— ANI (@ANI) January 22, 2019