मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में शुक्रवार (21 सितंबर) को उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। कुछ महिलाएं मकान की छत पर खड़ी जुलूस देख रही थी। छत महिलाओं का वजन सहन नहीं कर पाई और ढह गई। महिलाएं छत के मलबे समेत जुलूस पर जा गिरीं। हादसे में महिलाओं समेत 17 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिनमें 5 गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक घायलों को इलाज के लिए नागपुर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने मीडिया को बताया कि शुक्रवार को मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, इसे देखने रायल चौक क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं एक मकान की दूसरी मंजिल की छत पर खड़ी थीं, तभी अचानक छत का एक हिस्सा ढह गया, जिससे महिलाएं और छत का मलबा जुलूस में चल रहे लोगों पर आ गिरा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हादसे में कुल 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 लड़कियां शामिल हैं। लड़कियों की हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए नागपुर भेजा गया है।

Chhindwara: Over 15 people injured after a part of a roof of a house collapsed earlier today when some people were standing there to watch a Muharram procession. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/cxmpz2uN7N

— ANI (@ANI) September 21, 2018