मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक भीषण सड़क हादसे की खबर है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से एक परिवार लौट रहा था तभी उनकी वैन हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान तीन बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में उज्जैन के महेश नगर, नगरकोट और तिलकेश्वर के रहने वाले रिश्तेदार थे। हादसा सोमवार रात करीब 1 बजे हुआ।

बताया जा रहा है कि हादसे में मारे गए सभी मृतक उज्जैन के रहने वाले हैं। ये सभी वैन में सवार होकर नागदा से शादी समारोह से लौट रहे थे। तभी शहर से 12 किमी दूर उन्हेल रोड पर सोडंग के पास देर रात करीब 1 बजे कार से टक्कर हो गई। बताया जा रहा है हादसा इतना जबरदस्त था कि वैन करीब 50 फीट दूर जाकर गिरी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रात एक बजे घायलों और मृतकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं। मृतकों में भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री अर्जुन कायत भी हैं।

Madhya Pradesh: 11 people killed, 2 seriously injured in head-on collission between two cars near Ramgarh village in Ujjain district, late last night pic.twitter.com/WVLup4aec5

