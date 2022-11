MP: बैतूल में भीषण सड़क हादसा, कार-बस में टक्कर, 11 लोगों की गई जान, एक घायल

MP Road Accident: मध्य प्रदेश के बैतूल में बस और कार की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई है।

बैतूल में बस और कार की टक्कर (Photo Source- ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram