पंजाब के लुधियाना में रविवार देर रात एक सेवानिवृत फौजी ने अपने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर खुद भी जहर खाकर जान दे दी। पुलिस ने अनुसार सुरिंदर सिंह जो साठ साल के थे, उन्होंने अपने 40 साल के बेटे गुरशरण सिंह को रात्रि भोजन के दौरान हुई बहस के बाद मार डाला।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि सुरिंदर दूसरी शादी करना चाहते थे। खाने के दौरान उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। इसी बात पर पिता-बेटे में बहस हो गई। जिसके बाद उन्होंने सड़क पर दौड़ाकर बेटे को गोली मार दी। बाद में खुद भी जहर खा ली। पुलिस के अनुसार सुरिंदर की पत्नी का कुछ वर्ष पूर्व ही निधन हुआ था। ऐसे में वो दूसरी शादी करना चाहते थे। हालांकि, उनका बेटा इस बात के खिलाफ था।

हत्या के बाद पिता ने हरीला पदार्थ खा लिया

पुलिस के अनुसार सुरिंदर अपने अविवाहित बेटे के साथ रहते थे। जबकि उनकी दोनों बेटियां शादी के बाद विदेश में बस गई हैं। घटना के संबंध में सराभा नगर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर विजय कुमार ने बताया, “बहस बढ़ने के बाद सुरिंदर ने अपनी 12-बोर की दो-नाली वाली बंदूक से अपने बेटे पर गोली चला दी, लेकिन बंदूक चली नहीं। उसका बेटा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन सुरिंदर ने गली में उसका पीछा किया और उसे गोली मार दी। फिर उसने अपने घायल बेटे को गली में ही छोड़ दिया और घर लौट आया। उसने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया और कोई जहरीला पदार्थ खा लिया।”

एसएचओ ने कहा, “कुछ राहगीरों ने गुरशरण को गली में घायल पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। बाद में हमने घर का दरवाजा तोड़ा और सुरिंदर को बेहोश पड़ा पाया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।” इंस्पेक्टर ने बताया कि पड़ोसियों के अनुसार वे अक्सर रात के खाने के समय आपस में बहस और झगड़ा करते रहते थे।

उन्होंने कहा, “जाहिर तौर पर दोनों नशे में थे। हमें प्लेटों में खाना मिला, जिससे पता चलता है कि बहस रात के खाने के दौरान हुई थी और फिर बढ़ गई। हम दोनों बेटियों से संपर्क कर रहे हैं ताकि पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव उन्हें सौंपे जा सकें।” इंस्पेक्टर ने बताया कि अपने बेटे पर गोली चलाने के आरोप में सुरिंदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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