पंजाब के लुधियाना में युवा अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर कालिख पोत दी। मंगलवार को कालिख पोतने के दौरान कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को दिए गए देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान ‘भारत रत्न’ छीनने की मांग की। हालांकि, उनके इस घटना के घंटे भर बाद ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजीव की प्रतिमा को दूध से नहलाकर साफ किया।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घटना की निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “मैं लुधियाना में राजीव गांधी की प्रतिमा के साथ की गई बदमाशी की घोर निंदा करता हूं। मैंने पुलिस को कहा है कि वह दोषियों को जल्द पकड़े और कड़ी कार्रवाई करे। इस घृणित काम के लिए एसएडी के अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल को पंजाब के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।”

Strongly condemn vandalisation of Rajiv Gandhi's statue by @Akali_Dal_ workers in Ludhiana. Have asked Police to identify the guilty & take strict action. @officeofssbadal should apologise to people of Punjab for this obnoxious act.https://t.co/vh1F12KgEo

