लुधियाना के मशहूर होटल ‘पंडित जी कुलचे छोले’ के मालिक के 34 वर्षीय बेटे की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक, बुधवार देर रात जन्मदिन की पार्टी में बहस के बाद यह घटना हुई।

पुलिस ने बताया कि राहुल शर्मा, ‘पंडित जी कुलचे छोले’ के मालिक कुलदीप शर्मा के बेटे थे। वह पक्खोवाल रोड पर गांव दाद के पास ग्रीन वर्ल्ड होम्स नाम की आवासीय सोसाइटी में अपने एक दोस्त के घर की छत पर पार्टी में शामिल हुए थे।

पुलिस उपायुक्त आलम विजय सिंह ने बताया कि बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात लालटों पुलिस चौकी के इलाके में गोली चलने की सूचना मिली थी।

डीसीपी विजय सिंह ने एक बयान में कहा, “8 से 10 लोग जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान बहस हुई और आवेश में आकर गोली चला दी गई।”

राहुल के दोस्त उन्हें तुरंत दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (डीएमसीएच) ले गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सदर थाने के निरीक्षक जगदेव सिंह ने शुरुआती जांच के आधार पर बताया कि राहुल को दो गोलियां लगी थीं।

राहुल के बहनोई पीयूष शर्मा के बयान पर पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। इनमें मुख्य संदिग्ध परमराज और गगनदीप भी शामिल हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने चार टीमें बनाई हैं।

परिवार के कारोबार को आगे बढ़ाने में जुटे थे राहुल

राहुल अपने परिवार के पुराने खाने-पीने के कारोबार को संभालने और आगे बढ़ाने में लगे थे। कब्रिस्तान रोड पर स्थित ‘पंडित जी कुलचे छोले’ होटल अपने खास स्वाद के लिए मशहूर है। यहां प्याज और लहसुन के बिना कुलचे बनाए जाते हैं। इन्हें घर पर तैयार छोले और खट्टी-मीठी इमली की चटनी के साथ परोसा जाता है।

परिवार 1950 के दशक में हिमाचल प्रदेश से पंजाब आया था। कुलदीप शर्मा ने शुरुआत में एक पेड़ के नीचे बैठकर लोहे के डिब्बे में कुलचे-छोले बेचने शुरू किए थे। बाद में उन्होंने पास में ही एक स्थायी दुकान खोल ली।

राहुल के दोस्त साहिल साही ने बताया, “लुधियाना में उन्होंने बिना प्याज और लहसुन वाले कुलचे-छोले बेचने शुरू किए। शहर के लोगों को इनका स्वाद पसंद आया और फिर कारोबार लगातार आगे बढ़ता गया।”

साहिल साही ने कहा, “राहुल अपने पिता के साथ दुकान के काम में हाथ बंटाते थे। उन्होंने कारोबार को बढ़ाने में मदद की और दुकान भी ली। हालांकि, उनके पिता को अब भी पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर अपने मशहूर कुलचे-छोले बेचना पसंद था।”

परिवार ने कॉलेज रोड पर ‘पंडित जी दे कुलचे चने-सेमेट्री रोड वाले’ नाम से एक और दुकान भी खोली थी। राहुल इसी दुकान का काम संभालते थे।

राहुल के परिवार में उनके माता-पिता, पत्नी और एक शादीशुदा बहन हैं। साहिल साही ने कहा, “परिवार इस समय पूरी तरह टूट गया है।”

पंजाब में कानून-व्यवस्था पर फिर उठे सवाल

राहुल शर्मा की हत्या ऐसे समय हुई है, जब पंजाब में कानून-व्यवस्था बिगड़ने को लेकर चिंता जताई जा रही है। हाल के दिनों में गोलीबारी की घटनाओं में मौतों की संख्या बढ़ने को लेकर विपक्षी दल सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को घेर रहे हैं।

पिछले कुछ हफ्तों में राज्य में कई हत्याएं हुई हैं। इनमें मानसा में नशे के खिलाफ काम करने वाले कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा, अमृतसर में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू और लुधियाना में पूर्व सरपंच नवतेज सिंह की हत्या शामिल है।

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पंजाब के मानसा जिले में पिछले सप्ताह हुई एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही थी, जिसे पंजाब सरकार ने स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह ऐलान किया। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।