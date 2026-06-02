पंजाब के लुधियाना में एक टूल बनाने वाली यूनिट में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान गैस लीक होने के बाद ज़हरीले धुएं का रिसाव हुआ, जिसके कारण पिता-पुत्र समेत तीन मज़दूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बीमार पड़ गए। यह घटना सोमवार को हुई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना इंडस्ट्रियल एरिया-A में राजदीप जैन के M/S डीप्स टूल्स में हुई, जहां मज़दूरों को सीवेज साफ करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि इस बात की जांच की जा रही है कि क्या मैनेजमेंट ने पीड़ितों को अस्पताल ले जाने में देरी की?

कब हुई घटना?

पुलिस के मुताबिक यह घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 2.30 बजे हुई, लेकिन फ़ैक्टरी मैनेजमेंट ने उन्हें सुबह 10 बजे तक भी जानकारी नहीं दी। डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच की। उन्होंने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक मज़दूर कचरे से भरे टैंक की सफाई कर रहे थे और जहरीली गैस सांस में लेने से गिर गए। हिमांशु जैन ने कहा, “हमने पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (PPCB) से ज़हरीली गैस की प्रकृति और रात में फ़ैक्टरी में काम किन हालात में चल रहा था, इस पर भी रिपोर्ट मांगी है।”

3 की मौत

मरने वालों की पहचान गियासपुरा के रहने वाले 46 साल के मान सिंह, उनके 24 साल के बेटे अमित और एक दूसरे मजदूर श्रीराम के तौर पर हुई है। जिन दो लोगों का इलाज चल रहा है, उनकी पहचान दीपक कुमार और राजेंद्र कुमार के तौर पर हुई है।

पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा?

पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने कहा कि मान सिंह के पिता राम लाल की शिकायत पर फैक्ट्री मैनेजमेंट के खिलाफ मोती नगर पुलिस स्टेशन में गैर-इरादतन हत्या की FIR दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक 71 साल के राम लाल ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से मान और अमित दोनों को डीप्स टूल्स से उनके केमिकल वाले टैंक (10,000 लीटर के दो टैंक) में गाद साफ करने के लिए कॉल आ रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके बेटे और पोते ने काम करने से मना कर दिया और कहा कि हैंड टूल फैक्ट्रियों में खतरनाक कचरे को मोहाली की फर्म प्रोफेशनली संभालती और साफ करती है।

राम लाल ने अपने बयान में कहा, “हालांकि, लुधियाना की फैक्ट्रियां पैसे बचाने के लिए खतरनाक कचरे को संभालने के लिए लोकल मजदूरों को काम पर रखती हैं। वे उनसे कचरा सीवेज लाइनों में डालने को कहते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि उनके बेटे और पोते को रविवार को फिर से फैक्ट्री से कॉल आया और वे रात करीब 9.30 बजे घर से निकल गए। उन्होंने कहा, “जब वे सुबह तक घर नहीं लौटे, तो हम सुबह करीब 7.30 बजे फैक्ट्री पहुंचे। हमें पता चला कि मेरे बेटे, पोते और 3-4 मजदूरों को बिना किसी सेफ्टी किट के ले जाए गए केमिकल को साफ करने के लिए मजबूर किया गया। मेरे बेटे और पोते की मौत हो गई और 2-3 दूसरे बेहोश हो गए। यह सब फैक्ट्री मैनेजमेंट की बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से हुआ।”

ACP (इंडस्ट्रियल एरिया-A) इंदरजीत सिंह बोपाराय ने कहा, “मजदूरों को फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट के वेस्ट डिस्पोजल टैंक को साफ करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने केमिकल वाले टैंक को हाथ से साफ करना शुरू कर दिया और उन्हें कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं दिया गया। उनके पास केमिकल वाले वेस्ट को संभालने की स्किल और ट्रेनिंग की कमी थी।”

परिवार ने लगाया आरोप

मान सिंह के चाचा जगदीश सिंह ने कहा कि फैक्ट्री मैनेजमेंट ने उन्हें इस घटना के बारे में नहीं बताया। जगदीश ने पूछा, “सुबह 7 बजे फैक्ट्री पहुंचने के बाद ही हमें पता चला कि पांच वर्कर को मोहनदाई ओसवाल हॉस्पिटल ले जाया गया है। हॉस्पिटल के मुताबिक, उन्हें सुबह करीब 4 बजे लाया गया और तब तक तीन की मौत हो चुकी थी। हमें इंसाफ चाहिए। मान और अमित अपने परिवार के कमाने वाले थे। मान के परिवार में बूढ़े माता-पिता, पत्नी और चार बेटियां हैं। अमित के परिवार में पत्नी और एक छोटी बेटी है। अब उनका ख्याल कौन रखेगा?”

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए मान सिंह की बेटी रेनू ने कहा, “उन्होंने (फैक्ट्री मैनेजमेंट) मेरे पिता और भाई का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें फेंक दिया। उन्हें मरे हुए कुत्तों की तरह फेंक दिया गया। वे सुबह 4 बजे से मोहनदाई ओसवाल हॉस्पिटल में मरे पड़े थे लेकिन हमें कभी बताया नहीं गया। हमें घटना के बारे में सुबह 7 बजे फैक्ट्री पहुंचने के बाद ही पता चला।”

ACP इंदरजीत सिंह बोपाराय ने कहा कि फैक्ट्री मैनेजमेंट ने पुलिस को घटना के बारे में नहीं बताया। लुधियाना के असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर जसविंदर सिंह भंगू ने कहा, “हमें इसके बारे में सुबह करीब 10 बजे एक सोशल वर्कर से पता चला। यह घटना सुबह करीब 2.30 बजे हुई, लेकिन हमें कई घंटे बाद सुबह बुलाया गया। उस समय तक, गैस उड़ चुकी थी और हमें मौके पर कुछ भी पता नहीं चला।”

ACP इंदरजीत सिंह बोपाराय ने कहा कि यूनिट में निकेल जैसी बहुत ज़्यादा ज़हरीली चीज़ें भी इस्तेमाल की गई थीं। उन्होंने कहा, “हमने पूरे मैनेजमेंट पर BNS के सेक्शन 105 के तहत केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी गई है। पिता-पुत्र को एक दिन के लिए बाहर से काम पर रखा गया था और तीन अन्य उनके अपने कर्मचारी थे।”

धरने पर बैठे सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता

सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।