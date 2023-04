Ludhiana Gas Leak: लुधियाना में गैस लीक, 9 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती, भगवंत मान ने हर संभव मदद का दिया भरोसा

Ludhiana Gas Leak: पंजाब के लुधियाना में गैस लीन होने से नौ लोगों की मौत हो गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं।

Ludhiana Gas Leak: पंजाब के लुधियाना में गैस लीक के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। (फोटो सोर्स: ANI)

Ludhiana Gas Leak: पंजाब के लुधियाना में गैस लीक होने से नौ लोगों की मौत हो गई। जबकि 11 लोगों को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार, घटना लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में हुई है। राहत-बचाब के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पहुंच चुकी हैं। एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। अभी तक गैस लीक होने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पंजाब के ग्यासपुरा में हुई गैस रिसाव पर राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा, “लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में फैक्ट्री से गैस रिसाव की घटना बेहद दुखद है। पुलिस, सरकार और NDRF की टीम मौके पर मौजूद है। हर संभव मदद की जा रही है।” लुधियाना वेस्ट की एसडीएम स्वाति ने घटना के बारे में बताया, ‘यह गैस रिसाव का मामला है। NDRF की टीम मौके पर आ गई है। घटना में 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 11 लोग बीमार हैं। NDRF की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। #WATCH पंजाब: लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में गैस रिसाव की घटना सामने आई है। मौके पर NDRF की टीम पहुंच गई है और बचाव अभियान जारी है। pic.twitter.com/ILjXIO3KOY — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 30, 2023 इससे पहले ADCP समीर वर्मा ने कहा था कि लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में गैस रिसाव की घटना सामने आई है। हमें गैस लीक होने की सूचना मिली। हादसे में 5-6 लोगों की मृत्यु हुई है। कई लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। इस क्षेत्र को सील किया जा रहा है। मौके पर NDRF की टीम को बुलाया गया है। https://www.jansatta.com/blank.html

