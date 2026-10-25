Punjab News: पंजाब के लुधियाना में एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की। महिला के परिवार का आरोप है कि थार गाड़ी और मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं होने पर आरोपी ने यह क्रूरता की।

यह घटना लुधियाना के जस्सियन रोड स्थित ग्रीन एन्क्लेव इलाके में हुई। आरोपी पति का नाम रितीश शर्मा है।

यह घटना बुधवार शाम की है और इसका CCTV फुटेज रविवार को वायरल हुआ। पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर हैबोवाल थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

क्या है CCTV फुटेज में?

CCTV फुटेज में 29 साल का रितीश शर्मा अपनी पत्नी ट्विंकल को बालों से घसीटते, पीटते, थप्पड़ मारते और लात मारते हुए दिख रहा है। इस दौरान कुछ पड़ोसी बीच-बचाव करने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं।

महिला के परिवार के अनुसार, दोनों की शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ था। शादी के तीन महीने बाद ही रितीश ने ट्विंकल से नई थार गाड़ी और मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी। उसका कहना था कि ट्विंकल अपना खुद का सैलून चलाती है और उससे ज्यादा कमाती है लेकिन ट्विंकल ने उसकी मांगें मानने से इनकार कर दिया।

बुधवार को बाइक को लेकर दोनों को फिर से बहस हुई, जिसके बाद आरोप है कि रितेश ने ट्विंकल का सिर दीवार पर दे मारा।

पिछले साल नवंबर में हुई थी शादी

लुधियाना के समराला चौक निवासी गौरव कुमार ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि उनकी बहन ट्विंकल की शादी पिछले साल नवंबर में रितीश से हुई थी। उन्होंने बताया, “यह मेरी बहन की दूसरी शादी थी और लव मैरिज थी।” उन्होंने बताया कि ट्विंकल पिछले सात सालों से लुधियाना में अपना सैलून चला रही है जबकि रितीश मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनी में काम करता है।

गौरव कुमार ने बताया कि ट्विंकल का पहली शादी से एक बेटा है और वह उसके मायके वालों के साथ रहता है।

गौरव ने बताया, “शादी के सिर्फ तीन महीने बाद ही परेशानियां शुरू हो गईं। उसने मेरी बहन से महिंद्रा थार SUV की मांग शुरू कर दी और कहा कि वह उससे ज्यादा कमाती है। उसने यह भी कहा कि चूंकि उसके सभी दोस्तों के पास थार SUV है, इसलिए मुझे भी यह चाहिए। मेरी बहन ने हमसे घरेलू हिंसा की बात छिपाई क्योंकि यह उसकी दूसरी शादी थी। उसे लगा कि अगर उसकी दूसरी शादी भी टूट गई, तो समाज में हमारी बदनामी होगी। जब उसे थार नहीं मिली, तो उसने एक नई बाइक की मांग शुरू कर दी।”

नशे की हालत में मारपीट का आरोप

गौरव ने बताया कि रितीश पहले से ही बैंक लोन का डिफॉल्टर है और चाहता था कि मेरी बहन लोन लेकर उसे नई गाड़ियां दिलाए। गौरव ने बताया, बुधवार रात रितीश नशे की हालत में घर आया। उसने पहले दरवाजा बंद किया और लगभग डेढ़ घंटे तक मेरी बहन को बेरहमी से पीटा। उसने उसका चेहरा दीवार पर दे मारा। वह किसी तरह वहां से भाग निकली और एक पड़ोसी के घर शरण लेने की कोशिश की। लेकिन उसने उसे ढूंढ लिया और उसके बाल पकड़कर बाहर घसीट लाया, फिर सड़क पर उसे लात मारी और पीटा। कुछ देर बाद, हम उसे लेने वहां पहुंचे, तो उसने हम पर भी हमला कर दिया।”

गौरव ने बताया कि हमने एक पड़ोसी के घर से CCTV फुटेज ली और अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गौरव ने बताया, “पुलिस में शिकायत दर्ज कराए हुए चार दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है।”

हैबोवाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर जसवीर सिंह ने बताया कि शिकायत को जांच के लिए जगतपुरी पुलिस चेक पोस्ट भेज दिया गया है और महिला की मेडिकल-लीगल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम FIR दर्ज कर रहे हैं।

खाना पकाने को लेकर बहस हुई- पुलिस

जगतपुरी चेक पोस्ट के हेड कांस्टेबल गुरबिंदर सिंह ने कहा, “हमें दी गई शिकायत में थार या मोटरसाइकिल की किसी मांग का कोई जिक्र नहीं है। शिकायत के अनुसार, पति-पत्नी के बीच खाना पकाने को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद पति ने घरेलू हिंसा की… उनके बीच पहले भी ऐसी बहसें होती रही हैं लेकिन इस बार पति ने महिला को सड़क पर बुरी तरह पीटा।”

ट्विंकल के भाई गौरव कुमार ने पुलिस के इस दावे को गलत बताया। उन्होंने कहा, “हमने अपनी शिकायत में उन्हें थार और बाइक की मांग के बारे में साफ तौर पर बताया था।”

यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल में 3 ईसाई परिवारों से मारपीट

पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दुर्गा पूजा पंडाल में तीन ईसाई परिवारों पर कथित तौर पर हमला किया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।