Lucknow Vivek Tiwari Apple Store Employee Murder Case: लखनऊ के विवेक तिवारी हत्याकांड को लेकर अब पोस्टर जंग छिड़ गई है। पहले आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ पोस्टर नजर आ रहे थे, अब आरोपियों के समर्थन में भी पोस्टरबाजी देखी जा रही है। पोस्टर जंग के लिए सोशल मीडिया का टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्विटर पर एक तस्वीर आई है जिसमें एक बच्ची के हाथों में हाथ से लिखा एक प्लेकार्ड थमाया गया है। बच्ची के बगल में एक पुलिसवाला नजर आ रहा है। प्लेकार्ड में लिखा गया है, ”गाड़ी वाले अंकल पापा गाड़ी रोकें तो रोक लेना, प्लीज उन्हें कुचल मत देना।” इससे पहले आरोपियों के खिलाफ आक्रोश जाहिर करने के लिए यूपी और सोशल मीडिया में जो पोस्टर वायरल हुआ था, उसमें लिखा था, ”पुलिस अंकल, आप गाड़ी रोकेंगे तो पापा रुक जाएंगे, प्लीज गोली मत मारिएगा।” वाराणसी में कई कारों पर इन पोस्टरों को लगा देखा गया। कुछ बच्चों ने सामूहिक तौर पर पोस्टरों को हाथ में लेकर तस्वीरें खिंचवाई थीं। आरोपी पुलिसवालों की तरफ से सफाई दी जा रही है कि उन्होंने आत्मरक्षा में विवेक तिवारी पर गोली चलाई थी।

The poster war has also begun. A section of the department, especially constables, have thrown weight behind their murder accused colleague defending his actions as an act of self-defence. pic.twitter.com/EbirCjCP2A

— Piyush Rai (@PiyushRaiTOI) October 1, 2018