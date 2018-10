Lucknow Vivek Tiwari Apple Store Employee Murder Case: लखनऊ के विवेक तिवारी हत्याकांड में सियासत जोर पकड़ती दिख रही है। सोमवार (1 अक्टूबर) को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी से उनके घर पर मिला और मीडिया के कैमरे के सामने सोनिया गांधी से उनकी फोन पर बात कराई। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा और एमएलसी दीपक सिंह भी शामिल थे। बता दें कि रविवार (30 सितंबर) को पीड़ित परिवार से हमदर्दी जताने के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा ट्वीट कर गए थे कि किरकिरी करा बैठे। केजरीवाल ने भी फोन पर कल्पना तिवारी को हर प्रकार की मदद करने का वादा किया था लेकिन ट्वीट में मामले को उन्होंने हिंदू एंगल देते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं पर निशाना साधा था। ट्वीट के बारे में पता लगने पर कल्पना तिवारी ने मीडिया के कैमरों के सामने केजरीवाल की आलोचना की थी और कहा था कि वह उनसे हाथ जोड़कर गुहार लगाती है कि मामले जातिवाद की नजर से न देखें।

कल्पना तिवारी लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें अपनी यथास्थिति बताने की मांग कर रही थी। सोमवार को कल्पना और उनकी बेटियां सीएम योगी से मिलीं। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और सभी प्रकार की मदद का वादा किया। सरकार पहले ही पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये के मुआवजे और पत्नी को नगर निगम में अधिकारी रैंक की नौकरी देने का ऐलान कर चुकी है। कल्पना तिवारी का कहना है कि विवेक घर में इकलौते कमाने वाले थे और अब उनके सामने उनकी बेटियों का पूरा भविष्य पड़ा है। उन्होंने सरकार से एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी।

Lucknow: A delegation of Congress leaders, including Sonia Gandhi's representative Kishori Lal Sharma & MLC Deepak Singh, met the wife of #VivekTiwari, Kalpana Tiwari at her residence today. She had a telephonic conversation with Sonia Gandhi. pic.twitter.com/Q3kO45GqL6

— ANI UP (@ANINewsUP) October 1, 2018