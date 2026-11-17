लखनऊ के एटा जिले में एक 53 साल के किसान और उसकी पत्नी ने एक नवजात बच्ची को रोने की आवाज सुनी, इसके बाद वे उसके पास पहुंचे और देखा कि वह खेत की मिट्टी में दबी हुई थी उन्होंने उसे बचाया। दंपत्ति को बेटी चाहिए थी और उन्हें अचानक बच्ची मिल गई। बच्ची को देखकर उन्होंने उसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की है, हालांकि अधिकारियों ने कहा कि उसे प्रोसीजर के हिसाब से एक सरकारी एजेंसी में रखा जाएगा। इसके बाद ही आगे की प्रकिया की जाएगी।

दरअसल, जितेंद्र सिंह और उनकी पत्नी रीना देवी नागला बंजारा गांव में अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्हें हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। वे आवाज की तरफ दौड़े और देखा कि बच्ची मिट्टी में थोड़ी दबी हुई थी। कपल ने उसे बाहर निकाला और पास के खेतों में काम कर रहे दूसरे गांववालों को बताया।

लोगों की सलाह पर जितेंद्र बच्चे को मेडिकल मदद के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गए। बच्चे के मिलने की जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम भी सीएचसी पहुंच गई।

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अलीगंज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तैनात डॉ. सर्वेश ने कहा, “नवजात बच्ची को वह आदमी हेल्थ सेंटर लाया था जिसने उसे पाया था, उसके साथ पुलिस टीम भी थी। उसकी जांच करने के बाद हमने उसे कुछ समय के लिए नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (NICU) में ऑब्जर्वेशन में रखा। बाद में उसे चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्यों को सौंप दिया गया जो सेंटर पर पहुंचे।”

सेंटर के एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि जितेंद्र ने बच्ची को घर ले जाने और उसे अपनी बेटी की तरह पालने की इच्छा जताई थी लेकिन अधिकारियों ने गोद लेने से जुड़े कानूनी प्रोसेस का हवाला देते हुए उसे चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया।

एटा की चाइल्ड हेल्पलाइन की इंचार्ज ज्योति शर्मा ने कहा कि बच्ची को डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (CWC) के सामने पेश किया जाएगा, जो उसकी देखभाल और रिहैबिलिटेशन के इंतजाम पर फैसला करेगी।

शर्मा ने कहा, “बच्ची को सोमवार को CWC के सामने पेश किया जाएगा। तब तक उसे एटा में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्पेशलाइज़्ड एडॉप्शन एजेंसी में रखा जाएगा।” उन्होंने आगे कहा कि बच्ची लगभग एक दिन की लग रही थी।

जितेंद्र ने बताया कि वह और उनकी पत्नी गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार कर रहे थे, तभी उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बताया कि बच्ची कीचड़ से सनी हुई थी और उसके मुंह में भी मिट्टी फंसी हुई थी।

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पति-पत्नी ने आगे कहा, “जब हमें यह छोटी बच्ची मिली तो हम बहुत खुश हुए। हमारे छह बेटे हैं लेकिन कोई बेटी नहीं है और हम हमेशा से चाहते थे कि हमारे परिवार में एक लड़की हो। हम उसे अपनी बेटी की तरह पालना चाहते हैं और अगर एडमिनिस्ट्रेशन इजाजत दे तो हम उसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं।”

राजा का रामपुर के स्टेशन ऑफिसर रोहित राठी ने कहा कि नवजात के मिलने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम गांव गई थी। उन्होंने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है।

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सोनिया गांधी ने आगे बताया, ”मेरे लिए एक ही मां थीं और वह मेरी मां थीं, जो इटली में थीं। मैं उन्हें (इंदिरा गांधी को) मां नहीं कहने वाली थी।” और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…