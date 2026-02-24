लखनऊ विश्वविद्यालय में मंगलवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब खुद को दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़ा बताने वाले छात्रों के एक समूह ने परिसर स्थित मुगलकालीन इमारत ‘लाल बारादरी’ के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया। छात्रों ने कथित तौर पर उस स्थान पर गंगाजल भी छिड़का, जहां एक दिन पहले कुछ छात्रों द्वारा नमाज अदा किए जाने की बात कही जा रही थी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े छात्र हाल ही में लाल बारादरी मस्जिद के पास नमाज अदा किए जाने के विरोध में एकत्र हुए थे। इस दौरान वे परिसर में समूहों में मार्च करते हुए “जय श्री राम” के नारे लगाते देखे गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया।

कुछ प्रदर्शनकारी मस्जिद के सामने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे

वीडियो फुटेज में पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकते दिखाई दे रहे हैं। बाद में कुछ प्रदर्शनकारी मस्जिद के सामने सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। उन्होंने उस स्थान के “शुद्धिकरण” की मांग भी की, जहां कथित तौर पर नमाज पढ़ी गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें बस के माध्यम से पुलिस लाइन भेज दिया। कुछ को सुरक्षाकर्मियों द्वारा परिसर से बाहर ले जाते भी देखा गया।

विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और आगे की कार्रवाई के बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर राकेश द्विवेदी ने बताया कि प्रशासन छात्रों से बातचीत कर रहा है और मामले का समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। नमाज विवाद पर उन्होंने कहा कि संबंधित जानकारी पुलिस को सौंप दी गई है और आगे की कार्रवाई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है।

एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन

यह घटनाक्रम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद सामने आया। एनएसयूआई ने आरोप लगाया था कि परिसर में वह स्थान बंद कर दिया गया है, जहां मुस्लिम छात्र वर्षों से नमाज अदा करते रहे हैं। संगठन के एक पदाधिकारी ने दावा किया कि लाल बारादरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया था, जिसके बाद मुस्लिम छात्रों ने सुरक्षा के बीच नमाज अदा की।

एबीवीपी के एक पदाधिकारी ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर परिसर में नमाज की अनुमति दी गई तो वे भी वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। वीडियो में छात्रों के समूहों को मार्च करते और सुरक्षाकर्मियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर रोके जाते देखा गया।

लखनऊ यूनिवर्सिटी के 13 स्टूडेंट्स को लाल बारादरी में नमाज पढ़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हसनगंज पुलिस स्टेशन की चालान रिपोर्ट के आधार पर जारी ऑर्डर में कहा गया है कि इन कामों से यूनिवर्सिटी कैंपस में तनाव की स्थिति पैदा हुई और भविष्य में पब्लिक पीस में गड़बड़ी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

