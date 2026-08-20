लखनऊ के गोमती नगर से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, यहां मशहूर यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या को उनके पति मानस ने अंजाम दिया और उसके बाद उसने खुद को गोली मार लिया। इसके साथ ही उसने अपनी बीमार बहन को भी गोली मार दी, घटना में तीनों की मौत हो गई। दिव्या मिश्रा की हत्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके गोमती नगर में हुई है। गोमती नगर के ICICI बैंक के ब्रांच में दिव्या मिश्रा रिलेशनशिप मैनेजर की नौकरी करती थीं।

दिव्या मिश्रा को कैसे और कहां मारी गोली?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिव्या मिश्रा रोज की तरह गुरुवार सुबह बैंक पर पहुंची थीं और अपना कामकाज कर रही थीं। इसी दौरान उन्हें फोन आया और कॉल करने वाले ने उन्हें बैंक के बाहर बुलाया। इसके बाद मानस और दिव्या मिश्रा के बीच बैंक के बाहर बातचीत हो रही थी। फिर कुछ देर बाद दिव्या मिश्रा बैंक की तरफ आगे बढ़ने लगीं। इसी दौरान पति मानस ने पीछे से दो गोलियां मारी, जिससे दिव्या खून से लथपथ होकर सड़क पर ही गिर गईं, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

छत्तीसगढ़: पिता ने 16 साल की बेटी से रेप किया, उसके नवजात को बेचा, बुआ सहित 8 गिरफ्तार

मानस ने घर आकर बहन को मारी गोली फिर किया सुसाइड

आनन फानन में दिव्या को अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दिव्या के पति मानस हत्या के बाद तुरंत ऑटो से फरार हो गया और बाद में उसने भी सुसाइड कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पत्नी दिव्या को गोली मारने के बाद वह घर गया और अपनी बीमार बहन को भी गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद पर भी फायरिंग की। रिपोर्ट्स के अनुसार, पति-पत्नी में काफी समय से विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है और तलाक की अर्जी दाखिल की जा चुकी है।

‘तुमसे करी जैसी बदबू आती है’, भारतीय शख्स पर विदेशी महिला का कमेंट, Video वायरल होते ही फूटा लोगों का गुस्सा

घटना की खबर मिलते ही पुलिस और बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटना वाली जगह को बंद कर दिया है। बैंक और आस-पास लगे CCTV कैमरों की वीडियो देखी जा रही है। पुलिस फोन की कॉल डिटेल (CDR) से भी सबूत जुटा रही है। पॉश इलाके में घटी इस घटना पर लोग सवाल उठा रहे हैं, मामले में आगे की जांच की जा रही है।

यहां भी पढ़ें- पिता ने बेटी के साथ सेल्फी ली फिर यमुना नदी में फेंका; बाइक पर पत्नी से हुआ झगड़ा

यूपी के आगरा में एक पिता पर पत्नी से हुए झगड़े के बाद अपनी 11 महीने की बेटी को यमुना नदी में फेंकने का आरोप है। इससे पहले शख्स ने पत्नी से यह कहकर बाइक रोकी की सेल्फी लेते हैं। उसने अपनी बेटी के साथ एक फोटो भी ली थी। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…