लखनऊ में सोमवार को लगी आग में 15 लोगों की जान चली गई, इनमें एक युवा जोड़े भी शामिल थे, दोनों का परिवार उनकी शादी कराने की योजना बना रही थी। पिछले हफ्ते, अनामिका समांता के माता-पिता कोलकाता से नीलेश कुमार के परिवार मिलने लखनऊ आए थे। लेकिन इस दुर्घटना ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया।

नीलेश कुमार के भाई अभिषेक कुमार ने कहा, अनामिक समांता के माता-पिता हमारे घर आए थे और उन्होंने मेरे छोटे भाई से अपनी बेटी से शादी के हामी भरी थी। हम अगले हफ्ते रिश्ता तय करने कोलकाता जाने वाले थे। हम शादी नंवबर में करने की योजना बना रहे थे।

एक ही स्टूडियो में काम करते थे दोनों

28 वर्षीय नीलेश और 27 वर्षीय अनामिका आर्टिस्ट थे। दोनों हेड होपर स्टूडियो में काम करने के दौरान मिले थे। यह कंपनी 3डी आर्ट प्रोडक्शन और गेम बनाने का काम करती है। साथ काम करने के दौरान दोनों रिश्ते में आ गए। नीलेश को स्टूडियो में काम करते 3 साल हो गए थे और अनामिका ने भी उसी दौरान कंपनी ज्वाइन की थी।

पेशे से आर्किटेक्ट अभिषेक कुमार ने कहा, हमें उनके रिश्ते के बारे में पता चला और बाद में हमारे परिवार ने अनामिका के परिवार के बात करने का फैसला लिया। हमने उन्हें अपने घर लखनऊ बुलाया, अनामिका के परिवार से चार लोग थे, जिसमें उसका भाई और माता-पिता कोलकाता से आए थे। उस मुलाकात के दौरान, दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए और शादी की तैयारियाँ लगभग पूरी हो गईं।

इन दो परिवारों के लिए, यह मुलाकात खुशी और उम्मीदों से भरा था। लेकिन आगजनी ने कुछ ही घंटों में उन उम्मीदों को तोड़ दिया, और दोनों परिवार न सिर्फ दो युवा जिंदगियों के खोने का, बल्कि उनके लिए देखे गए सुनहरे भविष्य के खत्म होने का भी शोक मनाने लगे।

ऐसे मिली परिवार को खबर

नीलेश, बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी शत्रुघ्न लाल और संतोष कुमारी के चार बच्चों में से तीसरे नंबर का था। नीलेश के परिवार ने बताया कि उन्हें इस दुखद घटना के बारे में तब पता चला, जब सोमवार शाम उन्हें मुर्दाघर से फोन आया। बहुत से लोगों की तरह, उन्होंने भी लखनऊ के अलीगंज में एक इमारत में लगी आग की खबरें देखी थीं। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि उस इमारत में एक कोचिंग सेंटर और एक लाइब्रेरी थी, लेकिन किसी ने भी यह नहीं बताया कि वहाँ 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम डेवलपमेंट का काम करने वाला एक स्टूडियो भी था, जहाँ नीलेश काम करता था।

अभिषेक ने कहा, “हमें आग के बारे में पता था, लेकिन हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि ऐसा कोई संकेत नहीं था कि नीलेश का काम करने की जगह उसी इमारत में थी।” शाम को उन्हें मुर्दाघर से फोन आया और उन्हें नीलेश की मौत की जानकारी दी गई। परिवार वाले हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि नीलेश की लाश की आसानी से पहचान हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है।

प्रशासन ने शव कोलकाता भेजा

जहां नीलेश का परिवार इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहा था, वहीं कोलकाता में सैकड़ों किलोमीटर दूर अनामिका के रिश्तेदार भी गम में डूबे थे। परिवार का कोई भी सदस्य लखनऊ नहीं आ सका, इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए कोलकाता भेजा गया।

अनामिका के 24 साल के छोटे भाई आकाश सामंत ने नीलेश के परिवार से मिलने के लिए लखनऊ की हालिया यात्रा को याद किया। उन्होंने कोलकाता से फोन पर ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “इससे पहले हमारे परिवार कभी उनसे नहीं मिले थे। मेरी बहन ने कुछ समय पहले ही हमारे माता-पिता को नीलेश के बारे में बताया था। मुझे उनके रिश्ते के बारे में लगभग छह महीने से पता था। मैं अपने माता-पिता के साथ लखनऊ गया था और हम नीलेश के घर गए थे।”

अनामिका पिछले तीन साल से लखनऊ में रह रही थीं और एक आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर बना रही थीं। दो बच्चों में बड़ी अनामिका के परिवार में उनके पिता विश्वनाथ सामंत (जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं) और मां सुलेखा सामंत हैं। आकाश ने कहा, “हम नीलेश के परिवार से आमने-सामने मिलना चाहते थे, इसीलिए हम लखनऊ गए थे। हमने उनके साथ समय बिताया। हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि नीलेश का परिवार कोलकाता आने की योजना बना रहा था।”

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लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना को यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बताया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि उस इमारत को गिराने का आदेश पहले ही जारी हो चुका था, बिजली का लोड विभाग द्वारा दिए गए कनेक्शन की क्षमता से कहीं ज्यादा था, फिर भी इसे ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें