उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। अब बिल्डिंग को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बिल्डिंग के मालिक ने दस साल पहले एक आवेदन दिया था। बिना इजाजत के निर्माण को लेकर एक ध्वस्तीकरण आदेश दिया गया था, जिसे लेकर बिल्डिंग के मालिक ने आवेदन किया था। हालांकि बाद में आदेश रद्द कर दिया गया। मालिक ने आवेदन में दावा किया कि ध्वस्तीकरण का फैसला लेने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।

सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वापस लेने का आदेश उसी अधिकारी ने पास किया था जिसने असल में ध्वस्तीकरण का ऑर्डर दिया था। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) के वाइस चेयरमैन प्रथमेश कुमार ने कहा कि 15 दिन का ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी ने दस साल पहले ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया था, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया, उस पर भी कार्रवाई होगी। LDA ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि उसके खिलाफ सही डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की जाए।

तीन मंज़िला बिल्डिंग में लगी थी आग

तीन मंज़िला कमर्शियल बिल्डिंग के बेसमेंट, ग्राउंड और पहली मंज़िल पर एक पेट शॉप और क्लिनिक था, जबकि दूसरी मंज़िल (जिस पर आग सबसे ज़्यादा लगी) में हेड हॉपर स्टूडियोज़ नाम की कंपनी थी, जो 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम डेवलपमेंट का काम करती थी। हादसे के ज़्यादातर पीड़ित हॉपर स्टूडियोज़ में काम करते थे।

अधिकारियों ने बताया कि अलीगंज स्कीम के सेक्टर D में 1,992 स्क्वायर फीट का प्लॉट असल में LDA की हायर-परचेज स्कीम के तहत 11 जुलाई, 1980 को लॉटरी के ज़रिए अलॉट किया गया था। नवंबर 1980 में एग्रीमेंट पूरा होने के बाद प्रॉपर्टी का कब्ज़ा अलॉटी को दे दिया गया। बाद में 2005 में एक सेल डीड के जरिए प्रॉपर्टी अलॉटी और उसकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर कर दी गई। 19 जनवरी 2013 को दंपति ने प्रॉपर्टी वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बेच दी, जिसके बाद LDA ने 7 अगस्त, 2014 को उनके पक्ष में म्यूटेशन किया। वीरेंद्र शुक्ला गिरफ्तार लोगों में से एक है।

आवासीय बिल्डिंग को बनाया गया कमर्शियल

सीनियर अधिकारियों ने बताया कि अथॉरिटी की सेल्फ-सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत 20 अगस्त 2014 को एक आवासीय बिल्डिंग प्लान को मंज़ूरी दी गई थी। इसके तहत बिल्डिंग मालिक ने बिल्डिंग प्लान के साथ एक एफिडेविट जमा किया था, ताकि इसे आवासीय बिल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि 2016 में LDA ने पाया कि इसका इस्तेमाल कमर्शियल मकसद के लिए किया जा रहा था और आवासीय इस्तेमाल के अलावा निर्माण किया जा रहा था। इसके बाद वीरेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया।

सूत्रों ने बताया कि इस जांच के बाद बिल्डिंग को 10 मई 2016 को बिना इजाजत वाले हिस्से के लिए ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, दो महीने के अंदर यह कहते हुए नोटिस वापस ले लिया गया कि मालिक ने अपील की थी कि ऐसा नोटिस देने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई थी। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 5 जुलाई 2016 को गिराने का ऑर्डर रद्द कर दिया गया था।

LDA के रिकॉर्ड क्या कहते हैं?

अधिकारियों ने कहा कि नोटिस रद्द होने के बाद से LDA सभी रिकॉर्ड देख रहा है और उस समय इंचार्ज रहे इंजीनियरों और अधिकारियों को बुलाया है। LDA के VC ने कन्फर्म किया कि बिल्डिंग को आवासीय इस्तेमाल के लिए मंज़ूरी दी गई थी। LDA के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, “पहली नज़र में हमें पता चला कि मालिक के इस बयान के आधार पर तोड़ने का ऑर्डर वापस ले लिया गया था कि ऑर्डर पास करने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई थी। ऑर्डर उसी ऑफिसर ने रद्द कर दिया था जिसने सबसे पहले नोटिस जारी किया था। जिन हालात में ऑर्डर रद्द किया गया, वे अब जांच का हिस्सा हैं।”

VC से पूछा गया कि बिल्डिंग के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नहीं होने और फायर-सेफ्टी के उपाय न होने के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एक सीनियर अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बिल्डिंग के मालिक ने एक टेक्निकल वजह बताई कि बिल्डिंग 12 मीटर ऊंची थी (ग्राउंड प्लस तीन फ्लोर), जिसके लिए बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक फायर NOC की ज़रूरत नहीं थी।

अधिकारी ने आगे कहा कि LDA के रिकॉर्ड में बिल्डिंग आवासीय के तौर पर दर्ज थी। अधिकारी ने आगे कहा कि जब से इस जगह का इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए किया जाने लगा, तब से 13 सालों में मालिक ने क्लियरेंस के लिए लोकल फायर स्टेशन या चीफ फायर ऑफिसर के ऑफिस से संपर्क नहीं किया।

अधिकारियों ने कहा कि इंदिरा नगर फायर स्टेशन ऑफिसर, बिजली विभाग के अधिकारियों और LDA इंजीनियरों, जिन्हें सस्पेंड किया गया था, उन्हें कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रही एक बिल्डिंग को नज़रअंदाज़ करने का दोषी पाया गया।

UP सरकार ने शुरू किया अभियान

आग लगने के बाद UP सरकार ने मंगलवार को जिला प्रशासन को बिना रजिस्ट्रेशन वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ एक खास ड्राइव शुरू करने और सभी रजिस्टर्ड सेंटर का सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश दिया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि सभी जिला मजिस्ट्रेट को अपने-अपने जिलों में चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बड़ा सर्वे करने और एक लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

इंस्पेक्शन में बिल्डिंग सेफ्टी, आग बुझाने के इंतज़ाम, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध दूसरी ज़रूरी सुविधाएं शामिल होंगी। योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, “स्टूडेंट सेफ्टी और क्वालिटी एजुकेशन से समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार एजुकेशन सेक्टर में अनुशासन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड है।” मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने भी जली हुई बिल्डिंग का डिटेल में इंस्पेक्शन किया और KGMU में इलाज करा रहे घायल लोगों से बात की। इस घटना के सिलसिले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें- लखनऊ कोचिंग सेंटर आगजनी में शख्स ने किया था आखिरी कॉल

लखनऊ के अलीगंज में तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में मारे गए छात्र-छात्रों के माता-पिता और रिश्तेदार किंग जॉज मेडिकल यूनिवर्सिटी के शवगृह के बाहर रो रहे हैं और अपने प्रियजनों के साथ हुई आखिरी फोन कॉल को याद कर रहे हैं, जिसमें वे जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। पढ़ें पूरी खबर