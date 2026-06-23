लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना को यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बताया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि उस इमारत को गिराने का आदेश पहले ही जारी हो चुका था, बिजली का लोड विभाग द्वारा दिए गए कनेक्शन की क्षमता से कहीं ज्यादा था, फिर भी इसे ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए।

उन्होंने कहा कि उस इमारत का बिजली का लोड विभाग द्वारा दिए गए कनेक्शन की क्षमता से कहीं ज्यादा था, फिर भी इसे ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। जब शॉर्ट सर्किट हुआ, तो बायोमेट्रिक लॉक वाला दरवाजा जाम हो गया। बच्चे उसे खोलने और उस पर हाथ-पैर मारने की कोशिश करते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और आखिरकार दम घुटने और जलने से उनकी मौत हो गई। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है।

अजय राय ने कहा, ” मैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं जिनकी वजह से इमारत गिराने का आदेश कभी लागू नहीं किया गया। उनके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए।” उन्होंने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, जब भी सरकार मुश्किल में फंसती है, तो वह SIT बना देती है। SIT बनाना जनता को गुमराह करने और बरगलाने का एक तरीका भर है।

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: On Aliganj coaching centre fire incident, Congress State President Ajay Rai says, “This incident is entirely the result of negligence on the part of the government and the administration…a demolition order had already been issued for that… pic.twitter.com/07NSFtYRTD — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 23, 2026

‘चुनाव की वजह से आंसू बहा रहे थे डिप्टी सीएम’

इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि ब्रजेश पाठक कल मगरमच्छ के आंंसू बहा रहे थे क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, जब उनके अपने परिवार या किसी BJP नेता के परिवार का कोई बच्चा मरता है तो उन्हें सच में अपने किसी करीबी को खोने का दुख होता है लेकिन जब किसी आम आदमी का बेटा या बेटी मरती है, तो वे बस श्मशान घाटों का चक्कर लगाकर मगरमच्छ के आंंसू बहाते हैं।