समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को अचानक पूर्व मंत्री व सपा नेता राजेंद्र चौधरी को लेकर डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि चौधरी साहब अचानक बीमार पड़ गए। हम तुरंत उन्हें लेकर अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने जरूरी इलाज शुरू कर दिया है।

शुक्रवार को सपा पार्टी कार्यालय पर पूर्व अध्यक्ष राम शरण दास की जयंती मनाई जा रही थी। इसी बीच सुबह 11.15 बजे राजेंद्र चौधरी जब मंच की ओर बढ़ रहे थे तभी वह लड़खड़ाकर गिर पड़े। सुरक्षाकर्मियों व अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें हार्ट अटैक आने की आशंका जताई गई।

राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर किया गया

इसके बाद सिविल अस्पताल ने उन्हें 2.30 बजे डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया, सिविल अस्पताल में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से मिलकर राजेंद्र चौधरी के हालात की जानकारी ली।

अखिलेश ने क्या कहा?

इसके बाद मीडिया को जानकारी देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, “चौधरी साहब (राजेंद्र) अचानक बीमार पड़ गए। हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने जरूरी इलाज शुरू कर दिया है; आगे का इलाज चल रहा है। उन्हें निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों को ECG रिपोर्ट मिलने के बाद ही उनकी सांस लेने की स्थिति में सुधार के बारे में और पता चलेगा।”

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh | Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, "Rajendra Chaudhary suddenly fell ill. We rushed him to the hospital, and the doctors have already begun administering the necessary primary treatment; further treatment is currently underway. He is… pic.twitter.com/kRixhXD8HI — ANI (@ANI) July 3, 2026

सुधार दिख रहा- अखिलेश यादव

आगे कहा, “शुरुआती ECG में सुधार दिख रहा है। आगे के इलाज के बाद किए जाने वाले अगले ECG से उनके ठीक होने की हद का पता चलेगा। हम डॉक्टरों की सलाह और सुझावों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। उनकी हालत अभी बेहतर है और पहले की तुलना में सुधार हुआ है”

ब्रजेश पाठक भी पहुंचे

सपा नेता राजेंद्र चौधरी की तबीयन बिगड़ने की सूचना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनसे मिलने सिविल अस्पातल पहुंचे। डिप्टी सीएम ने कहा कि कार्डियक अरेस्ट के बाद राजेंद्र चौधरी को सिविल अस्पातल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। उन्होंने कहा कि प्रो. भुवन तिवारी की अगुवाई में डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान शिफ्ट किया जा रहा है।

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