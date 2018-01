योगी सरकार ने हज हाउस की दीवारों से हटवाया भगवा रंग, ठेकेदार पर मढ़ा आरोप

उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित हज समिति के दफ्तर की दीवारें फिर अपने रंग में आ गई हैं। शुक्रवार (5 जनवरी) को भगवा रंग में रगी दीवारों की तस्वीरों ने मीडिया का ध्यान खींचा था, जिस पर सियासत गरमा गई थी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक हज समिति के सचिव आरपी सिंह ने बताया कि ठेकेदार की गलती से ऐसा हुआ था। इससे पहले सोशल मीडिया में हज हाउस की तस्वीरें वायरल हो रही थीं। कहा जा रहा है कि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यूपी के हज हाउस की दीवारों को भी भगवा कर दिया गया। एनएनआई ने शुक्रवार को ट्वीट में लिखा था- योगी आदित्य नाथ के कार्यकाल में सभी सरकारी दफ्तरों की दीवारों को उनके पसंदीदा भगवा रंग में बदला जा रहा है। मामले में विवाद बढ़ता देख सूबे के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि भगवा रंग ऊर्जा देने वाला और चमकीला होता है। इससे इमारतें खूबसूरत दिखाई देती है। विपक्ष के पास हमारे खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है।

Lucknow: Boundary wall of Haj samiti office which was painted saffron yesterday has been repainted to original colour. Haj Samiti Secretary RP Singh has blamed the contractor for the incident pic.twitter.com/67pdCNCjF7

— ANI UP (@ANINewsUP) January 6, 2018