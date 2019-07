भिखारियों की जीवन सुधारने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए लखनऊ नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। लखनऊ नगर निगम ने भिखारियों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर रोजगार देने का फैसला किया है। लखनऊ नगर निगम कमिश्नर इंद्र मणि त्रिपाठी ने समाचार एजेंसी एनआई को बताया कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर भिखारियों को रोजगार दिया जाएगा और गली के बच्चों का पुनर्वास कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग भिखारियों को शेल्टर होम में रखा जाएगा जबकि सक्षम भिखारियों को नागरिक कर्तव्य के काम पर लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एक सर्वे किया जा रहा है, जिससे भिखारियों की पहचान की जा रही है और बेघर लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। यह काम दो से तीन दिन में पूरा कर लिया जाएगा। हाल ही में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में भिखारियों की पहचान कर उनके पुनर्वास की बात कही थी।नगर निगम कमिश्नर त्रिपाठी ने कहा कि भिखारियों का काम रोज की साफ सफाई और घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र करने का काम दिया जाएगा।

Lucknow Municipal Corporation to identify, rehabilitate & provide jobs to beggars. Lucknow Municipal Commissioner Indramani Tripathi says, “We are conducting a survey to identify beggars, to bring them into mainstream by providing them jobs like door to door garbage collection.” pic.twitter.com/WabdTLbCui

