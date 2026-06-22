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Lucknow Fire Today News LIVE Updates: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की वजह से 14 लोगों की मौत की खबर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है। वह अपना अलीगढ़ दौरा बीच में छोड़कर सोमवार शाम घटनास्थल पर पहुंचे। इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करीब 4 घंटे तक मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने इस घटना में 14 बच्चों के मारे जाने की जानकारी दी। हालांकि बाद केजीएमयू अस्पताल ने मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की जानकारी दी।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने X पर एक पोस्ट के जरिए कहा, “लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि। जिन्होंने अपनों को खोया है, उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। सरकार घायलों के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुनिश्चित करे। ये एक बेहद दुखद घटना है। इसके पीछे के कारणों की ईमानदारी से जाँच हो, बच्चे किसी के घर के भी हो सकते थे। भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके, हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए।”

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि अग्निशमन विभाग को दोपहर करीब तीन बजे अलीगंज थाना क्षेत्र के उषा मेहता मार्ग पर स्थित एक कोचिंग संस्थान की इमारत में आग लगने की सूचना मिली। घटनास्थल से आई तस्वीरों में अग्निशमन कर्मी सुरक्षा उपकरणों से लैस होकर सीढ़ियों की मदद से बाहर से इमारत पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। अग्निशमन कर्मियों की एक अन्य टीम को बगल की उतनी ही ऊंचाई वाली इमारत से ऊपर की तरफ से रास्ता बनाकर अंदर दाखिल होते देखा गया, जबकि अन्य टीम आग बुझाने की कोशिशें करती नजर आ रही थीं।

Live Updates
18:36 (IST) 22 Jun 2026

Lucknow Fire News LIVE: राष्ट्रपति ने जताया दुख

लखनऊ हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। उन्होंने X पर पोस्ट के जरिए कहा- लखनऊ में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।

18:32 (IST) 22 Jun 2026

Lucknow Fire News LIVE: मरने वालों में 12 पुरुष, तीन महिलाएंं

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मरने वालों में 12 पुरुष और तीन महिलाए हैं। जान बचाने के लिए ऊपर से कूदने वाले एक बच्ची की रीड की हड्डी टूट गई है।

18:22 (IST) 22 Jun 2026

Lucknow Fire News LIVE: मौत का आंकड़ा बढ़ा

न्यूज एजेंसी PTI के केजीएमयू के जनसम्पर्क अधिकारी के.के. सिंह ने बताया कि लखनऊ के अलीगंज स्थित तीन मंजिला इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत हुई।

18:15 (IST) 22 Jun 2026

Lucknow Fire News LIVE: केजीएमसी में 13 की मौत, पांच घायल

केजीएमसी के प्रवक्ता केके सिंह ने कहा कि उनके यहां लाए गए 13 लोगों की मौत हो चुकी है। पांच घायल हैं, वह खतरे से बाहर हैं। उनका इलाज किया जा रहा है।

18:12 (IST) 22 Jun 2026

Lucknow Fire News LIVE: राहुल गांधी ने जताया दुख

राहुल गांधी ने X पर पोस्ट कर कहा- लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के हादसे में कई लोगों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।

18:11 (IST) 22 Jun 2026

Lucknow Fire News LIVE: 14 बच्चों की मौत, चार झुलसे- ब्रजेश पाठक

सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा- 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं। चार बच्चे घायल हैं, उन्हें केजीएमसी भेजा गया है।

https://twitter.com/ANI/status/2069033033223848387

18:08 (IST) 22 Jun 2026

Lucknow Fire News LIVE: जहांं आग लगी, वहां Pet Shop भी थी

अलीगंज में जिस इमारत में आग लगी है, वहां एक Pet Shop भी है। आग बुझाए जाने के बाद यहां से एक महिला बिल्लियों को रेस्क्यू करती नजर आई।

https://twitter.com/ANI/status/2069034662245343513

18:01 (IST) 22 Jun 2026
Lucknow Fire News LIVE: घटना के दोषियों को सजा दिलाई जाएगी- योगी

योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में बताया कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव (गृह) मौके पर जाकर घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की तह में जाकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।

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17:52 (IST) 22 Jun 2026

Lucknow Fire News LIVE: अलीगढ़ दौरा रद्द कर लखनऊ लौट रहे योगी

योगी आदित्यनाथ ने कहा- लखनऊ में आग लगने की घटना में कुछ बच्चे फंस गए थे, जिससे उनकी दुखद मौत हो गई। प्रशासन राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन इस दुखद घटना के कारण मुझे तुरंत लखनऊ लौटना पड़ रहा है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

17:48 (IST) 22 Jun 2026

Lucknow Fire News LIVE: एनिमेशन सेंटर में कार्टून बनाना सीखने आते थे बच्चे- ब्रजेश पाठक

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि जिस कोचिंग में आग लगी, वह एक एनिमेशन सेंटर था। यहांं बच्चे कार्टून बनाना सीखने आते थे। घायलों को KGMC ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है। उनकी उम्र लगभग 16-17 साल थी। घटना की उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव (गृह) और DGP को मौके पर बुलाया गया है और उन्हें कारणों की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मैंने अपनी आंखों से 14 शव देखे हैं।

17:46 (IST) 22 Jun 2026

Lucknow Fire News LIVE: मीडिया से बात करते हुए भावुक हुए ब्रजेश पाठक

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना स्थल पर मौजूद हैं। वह मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, उन सभी को अस्पताल भेज दिया गया है। यह एक बड़ी घटना है। अंदर धुआं भरा है। हर चीज़ को हटाकर चेक किया जा रहा है और हर कमरे की तलाशी ली जा रही है; अंदर लकड़ी का बहुत सारा फ़र्नीचर था और उससे निकलने वाले धुएं के कारण कुछ भी साफ़ दिखाई नहीं दे रहा है। फ़ायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं। NDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं।

17:42 (IST) 22 Jun 2026

Lucknow Fire News LIVE: पीएम ने दुख जताया

लखनऊ में इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। PMO की तरफ से X पर एक पोस्ट में कहा गया- उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आग लगने की घटना में हुई मौतों से बहुत दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। बचाव कार्य चल रहा है और अधिकारी हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। PMNRF से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये की मदद की जाएगी।

17:36 (IST) 22 Jun 2026

Lucknow Fire Today News LIVE: योगी ने अलीगढ़ दौरा बीच में छोड़ा

यूपी के सीएम घटना के समय अलीगढ़ में थे। वह अपना दौरा बीच में छोड़कर लखनऊ लौट रहे हैं। उन्होंने घटना पर दुख जताया है।

17:35 (IST) 22 Jun 2026

Lucknow Fire Today News LIVE: लखनऊ में 12 से ज्यादा बच्चों की आग से मौत

अलीगढ़ के कोचिंग सेंटर में आग की वजह से 12 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम घटनास्थल पर मौजूद हैं।