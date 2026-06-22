Lucknow Fire Today News LIVE Updates: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की वजह से 14 लोगों की मौत की खबर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है। वह अपना अलीगढ़ दौरा बीच में छोड़कर सोमवार शाम घटनास्थल पर पहुंचे। इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करीब 4 घंटे तक मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने इस घटना में 14 बच्चों के मारे जाने की जानकारी दी। हालांकि बाद केजीएमयू अस्पताल ने मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की जानकारी दी।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने X पर एक पोस्ट के जरिए कहा, “लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि। जिन्होंने अपनों को खोया है, उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। सरकार घायलों के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुनिश्चित करे। ये एक बेहद दुखद घटना है। इसके पीछे के कारणों की ईमानदारी से जाँच हो, बच्चे किसी के घर के भी हो सकते थे। भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके, हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए।”

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि अग्निशमन विभाग को दोपहर करीब तीन बजे अलीगंज थाना क्षेत्र के उषा मेहता मार्ग पर स्थित एक कोचिंग संस्थान की इमारत में आग लगने की सूचना मिली। घटनास्थल से आई तस्वीरों में अग्निशमन कर्मी सुरक्षा उपकरणों से लैस होकर सीढ़ियों की मदद से बाहर से इमारत पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। अग्निशमन कर्मियों की एक अन्य टीम को बगल की उतनी ही ऊंचाई वाली इमारत से ऊपर की तरफ से रास्ता बनाकर अंदर दाखिल होते देखा गया, जबकि अन्य टीम आग बुझाने की कोशिशें करती नजर आ रही थीं।

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