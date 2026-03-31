पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते देश के कई हिस्सों में एलपीजी की कमी देखने को मिल रही है। इस बीच मुंबई में श्रमिकों का पलायन भी शुरू हो गया है। हालांकि, यह पलायन सीधे तौर पर नहीं देखने को मिल रहा लेकिन मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर यह साफ जाहिर है कि बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ गयी है और टिकट की मारामारी है।

पिछले हफ्ते पांच दिनों तक, इंडियन एक्सप्रेस ने मुंबई से रवाना होने वाली तीन ट्रेनों उत्तर प्रदेश जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस, बिहार जाने वाली एलटीटी राजगीर एक्सप्रेस और पश्चिम बंगाल जाने वाली सीएसएमटी हावड़ा मेल पर नजर रखी। 2011 की जनगणना के अनुसार, मुंबई में रहने वाले प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश से है जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रवासी भी बड़ी संख्या में हैं।

लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) पर पांच दिनों तक प्रवासियों से बातचीत की। इस दौरान 130 लोगों में से 62 ने एलपीजी संकट के कारण घर लौटने की बात कही। एलटीटी में 70 में से 40 लोगों ने एलपीजी संकट को अपने घर लौटने का कारण बताया। सीएसएमटी में 50 में से 22 लोगों ने भी यही बात कही।

ब्लैक मार्केट में एलपीजी सिलेंडरों की ऊंची कीमत

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने आपूर्ति बाधित कर दी है जिसके चलते 5 किलो के सिलेंडरों की कालाबाजारी में कीमतें 500-550 रुपये से बढ़कर 1100-2000 रुपये हो गई हैं, और 14.2 किलो के सिलेंडरों की कीमतें 900-1200 रुपये से बढ़कर 3200-4000 रुपये हो गई हैं। प्रवासी श्रमिकों के अनुसार,रजिस्टर्ड कनेक्शन के लिए आवश्यक केवाईसी दस्तावेज न होने के कारण अधिकांश प्रवासी श्रमिकों को आधिकारिक दरों पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। उनका कहना है कि जब होटल का खाना बहुत महंगा हो गया और बचत खत्म होने लगी तो घर लौटना ही एकमात्र विकल्प बचा।

घर वापसी को मजबूर प्रवासी मजदूर

24 वर्षीय विशेष त्यागी पिछले पांच सालों से मुंबई की एक प्लंबिंग सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। वे कुछ दिनों की छुट्टी के लिए वाराणसी में अपने घर गए थे और 19 मार्च को लौटे। पांच दिन बाद, वे वापस ट्रेन में सवार हो गए। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के डरान विशेष ने बताया कि उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, बाहर खाना खाने का खर्च भी नहीं उठा सकते थे, ऐसे में उन्हें मुंबई में रुकने का कोई मतलब नहीं दिख रहा था।