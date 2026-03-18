ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। तनाव के चलते LPG गैस सिलेंडरों की सप्लाई में रुकावटें आ रही हैं। इस कमी का असर पूरे भारत के होटलों और रेस्टोरेंट पर पड़ रहा है। कई होटल मालिकों ने मेन्यू में कटौती करना, ज्यादा समय तक बनने वाले फूड आइटम को बंद करना और यहां तक कि रेस्टोरेंट बंद करना भी शुरू कर दिया है। इस LPG संकट के बीच, मुंबई के मशहूर ‘श्री ठाकर भोजनालय’ ने घोषणा की है कि वह फिलहाल बंद रहेगा।

60 वर्षीय गौतम पुरोहित के पिता मगन भाई पुरोहित ने 1945 में यह भोजनालय शुरू किया था। उन्होंने बताया कि वे 19 मार्च को गुड़ी पड़वा से आमरस पेश करने की योजना बना रहे थे और सबसे अच्छे आमों का इंतजार कर रहे थे लेकिन अब, किसी भी बात की कोई निश्चितता नहीं है।”इस भोजनालय ने आखिरी बार रविवार को ग्राहकों को खाना परोसा था। पुरोहित ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हम सोमवार से बंद हैं।

मुंबई का फेमस श्री ठाकर भोजनालय बंद

कालबादेवी की संकरी गलियों में स्थित 80 सीटों वाला श्री ठाकर भोजनालय राजस्थानी स्वाद से भरपूर स्वादिष्ट गुजराती थालियां परोसता आ रहा है। 200 वर्ग फुट के एक छोटे से ठेले के रूप में शुरू हुआ यह रेस्तरां अब मुंबई का एक जाना-माना नाम बन गया है जहां स्थानीय परिवारों, पर्यटकों से लेकर मशहूर हस्तियों तक सभी आते हैं। कहा जाता है कि धीरूभाई और कोकिलाबेन अंबानी ने भी एक बार यहाँ थाली का स्वाद चखा था। यहां आने वाली अन्य मशहूर हस्तियों में राज ठाकरे, सचिन तेंदुलकर, विद्या बालन, सायरा बानू, और विनीत भाटिया, सुवीर सरन जैसे मिशेलिन-स्टार शेफ शामिल हैं।

पुरोहित ने कहा, “हमें प्रतिदिन छह सिलेंडरों की आवश्यकता होती है। हमारे पास कुछ एलपीजी सिलेंडर थे और हमने कुछ और की व्यवस्था भी कर ली थी लेकिन हम रविवार के बाद काम जारी नहीं रख सके।” पुरोहित के रेस्टोरेंट में 35 कर्मचारी काम करते हैं जो परिसर में ही रहते हैं। उन्होंने कहा, “हमने उनके लिए इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकटॉप और उनके अनुकूल बर्तन उपलब्ध कराए हैं। मैं हर दिन रेस्टोरेंट जाता हूं। मैं उनके साथ बैठता हूं, उनसे बातें करता हूं और उनके साथ खाना खाता हूँ। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता।” उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल, “कोई आमदनी नहीं है, सिर्फ खर्चे हैं।”

रेस्टोरेंट के लिए चाहिए इंडक्शन कुकटॉप

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे रेस्टोरेंट के लिए इंडक्शन कुकटॉप जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं तो पुरोहित ने कहा, “वे इस पर विचार कर रहे हैं लेकिन हमें कमर्शियल इंडक्शन कुकटॉप चाहिए, जिनकी इतनी अधिक मांग है कि विक्रेताओं के पास स्टॉक नहीं है। मैंने लगभग सात-आठ इंडक्शन कुकटॉप का ऑर्डर दिया है लेकिन उन्हें आने में आठ दिन लगेंगे।” रेस्टोरेंट के मालिक ने आगे कहा कि उन्होंने विक्रेता से पहले ही एक इंडक्शन कुकटॉप उपलब्ध कराने के लिए कहा है ताकि टीम परीक्षण कर सके। अगर मेरे रसोइये कहें कि यह काम नहीं करेगा तो क्या होगा? वे पहले से ही कर्मचारियों के लिए खाना बनाने में संघर्ष कर रहे हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे जल्द ही दोबारा खोलने की उम्मीद कर रहे हैं तो पुरोहित ने कहा कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा, “यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर हमें गैस मिल जाती है तो हम खोल देंगे। अगर सामग्री आ जाती है और कर्मचारी उसका उपयोग करने में सहज महसूस करते हैं तो हम एक और सप्ताह में खोल सकते हैं। फिलहाल, स्थिति स्पष्ट नहीं है।”

होटल और रेस्तरां मालिकों के निकाय की महाराष्ट्र सरकार से अपील

होटल और रेस्तरां मालिकों के एक निकाय ने महाराष्ट्र सरकार से वार्षिक लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए समयसीमा बढ़ाने या किस्तों में भुगतान की अनुमति देने का अनुरोध किया है। निकाय का कहना है कि वाणिज्यिक एलपीजी की कमी के कारण कई प्रतिष्ठान बंद करने पड़े हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) ने उप मुख्यमंत्री एवं राज्य की आबकारी मंत्री सुनेत्रा अजित पवार को मंगलवार को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें लाइसेंस शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल करने के लिए एक महीने का विस्तार देने का अनुरोध किया गया।

संघ ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि वार्षिक लाइसेंस शुल्क को चार त्रैमासिक किस्तों 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर में भुगतान करने की अनुमति दी जाए। संघ के अनुसार, जो प्रतिष्ठान अभी संचालित हो रहे हैं, वे सीमित समय एवं सीमित ‘मेन्यू’ के साथ काम कर रहे हैं। संचालन बनाए रखने के लिए ईंधन के उपयोग को अनुकूलित कर रहे हैं। उसने कहा, ”अगर आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो इनमें से कई प्रतिष्ठान अगले दो से तीन दिन के भीतर बंद हो सकते हैं।”

पंजाब में LPG संकट गहराया

पंजाब में रसोई गैस का संकट और मांग बढ़ गई है। एलपीजी वितरकों ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार और पेट्रोलियम विपणन कंपनियां पर्याप्त उपलब्धता का दावों के बावजूद राज्य में एलपीजी की आपूर्ति ‘अपर्याप्त’ है। वितरकों ने बकाया आपूर्ति को पूरा करने के लिए रसोई गैस की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें