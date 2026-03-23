ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के चलते LPG गैस सिलेंडरों की सप्लाई में रुकावटें आ रही हैं। इस कमी का असर पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। कई होटल और रेस्टोरेंट जहां अस्थायी रूप से बंद हो रहे हैं तो वहीं एलपीजी सिलेंडर विक्रेताओं के यहां लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। एलपीजी की कमी का असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है जहां शिमला के एक लोकप्रिय होटल में पारंपरिक चूल्हे का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा की रसोई में भी ‘चार’ का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है।

शिमला में पुराने बस स्टैंड रोड के निकट स्थित हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के एक प्रमुख होटल हॉलिडे होम (HHH) जिसे लोकप्रिय रूप से ‘ट्रिपल-एच’ के नाम से जाना जाता है, ने भी लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।

होटलों में भी लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल

खाना बनाने वाली टीम के सदस्य तुलसी राम ने शुक्रवार को इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हम इसे अपनी स्थानीय बोली में ‘चार’ कहते हैं। यह एक कामचलाऊ चूल्हा है जिसका इस्तेमाल सदियों से हमारे गांवों में होता आया है लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे यह लुप्त हो गया। अब देखिए, समय कैसे पीछे चला गया। ट्रिपल-एच जैसी संस्था को भी पारंपरिक रसोई के तरीके अपनाने पड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा पहले कभी हुआ है। एक कर्मचारी होने के नाते, मैं खुद हैरान और अचंभित हूं।”

ट्रिपल-एच के अलावा, एचपीटीडीसी राज्य विधानसभा के चल रहे बजट सत्र सहित सरकारी कार्यक्रमों के दौरान खानपान की व्यवस्था भी करता है। एलपीजी की कमी को देखते हुए इसने उच्च वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिक स्टोव और गैस स्टोव जैसी आधुनिक खाना पकाने की तकनीकों को छोड़कर पारंपरिक लकड़ी आधारित तरीकों को अपनाने का निर्णय लिया है।

मुख्य रसोइया धानी राम शर्मा ने बताया, “एचपीटीडीसी में शामिल होने से पहले मैं शिमला के अपने पैतृक शहर रामपुर में एक बोटी (शादियों और धार्मिक समारोहों में भोजन तैयार करने और परोसने वाला पारंपरिक रसोइया) के रूप में काम करता था। जब मेरे वरिष्ठों ने मुझे बताया कि बजट सत्र के दौरान विधायकों और मुख्यमंत्री सहित लगभग 550 लोगों के लिए दोपहर का भोजन तैयार करते समय अधिकारी गैस की बचत करना चाहते हैं तो सबसे पहला उपाय जो मेरे दिमाग में आया वह था पारंपरिक चरखा।”

चारकोल पर खाना पकाने के लिए सही लकड़ी का चुनाव बेहद जरूरी

बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले, 18 मार्च को चारकोल तैयार किया गया था। धानी राम शर्मा के अनुसार, विधानसभा सत्र के दौरान आमतौर पर तीन दिनों में सात-आठ एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल हो जाते हैं लेकिन 18 से 20 मार्च के बीच हमने एक भी पूरा कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल नहीं किया है।”

धानी राम ने कहा कि चारकोल पर खाना पकाने के लिए सही लकड़ी का चुनाव करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, “चारकोल के लिए ईंधन की लकड़ी चाहिए होती है और बान (एक पेड़ जिसका वैज्ञानिक नाम क्वेरकस ल्यूकोट्रिकोफोरा है) से बेहतर कोई लकड़ी नहीं है। हालांकि सरकारी डिपो में चीर की लकड़ी आसानी से मिल जाती है लेकिन हम बान को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इससे कम और कम जलन पैदा करने वाला धुआं निकलता है। चीर आग जलाने और उसे तेज़ करने में मददगार होती है लेकिन असली स्वाद तो जलती हुई बान की लकड़ी पर खाना पकाने में ही आता है।”

चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी कई घंटे पहले से शुरू करनी पड़ती

इस तरह से खाना बनाना आसान नहीं है और इसकी तैयारी कई घंटे पहले से शुरू करनी पड़ती है। रसोइया अश्वनी कुमार बताते हैं, “चारकोल पर बिजली या गैस के चूल्हे की तुलना में ज़्यादा मेहनत लगती है। साथ ही इस पर काम करना आसान नहीं है क्योंकि इससे लगातार धुआं निकलता रहता है। बारिश के मौसम में, जिस ढके हुए हिस्से में इसे लगाया गया है, वहां से धुआं आसानी से नहीं निकलता। जब हम एलपीजी का इस्तेमाल करते थे तो हम दोपहर के खाने से कुछ ही घंटे पहले लगभग सुबह 10 बजे काम शुरू कर देते थे लेकिन अब हम सुबह 7 बजे से शुरू करते हैं।”

एचएचएच में चूल्हे पर खाना तैयार होने के बाद, उसे दोपहर 1 बजे के सामान्य समय से डेढ़ घंटे पहले लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित सभा भवन में ले जाया जाता है। परोसने से पहले सभा भवन की रसोई में गैस स्टोव पर उसे दोबारा गर्म किया जाता है। हालांकि, एचपीटीडीसी के अधिकारियों ने कहा कि सदन प्रबंधन समिति की मंजूरी से मेनू को कम किया गया था लेकिन कुछ विधायकों ने चारकोल का उपयोग करके खाना पकाने के इस कदम की सराहना की है और भोजन को अधिक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक बताया है।